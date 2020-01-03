Чим підсиляться Збройні сили України у 2020 році

У 2020 році Збройні Сили України укомплектують навчальними тренажерами на 60% – проти нинішніх 40%. Це дасть можливість відпрацьовувати сценарії бойових дій.

Тренажери закуплять для підготовки операторів, екіпажів та взводу в цілому. Про це сказав заступник начальника управління бойової підготовки ГУ підготовки ЗСУ Владислав Пономарьов, пише АрміяInform.

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Пономарьов пояснив, що нині укомплектованість тренажерної бази у навчальних центрах ЗСУ становить близько 40% від потреби. Фінансування на 2020 рік дозволить підвищити цей показник до 60%.

Зокрема, навчальний центр Повітряних Сил отримає мультимедійні комплекси ЗРК С–300 та "Бук–М1", навчальний центр Військово–Морських Сил – тренажери танка Т–80, а навчальний центр ДШВ – статичні тренажери БМП,

– сказав він.

Окрім того, за його словами, триватиме також облаштування комп’ютерних багатофункціональних класів.

Загалом використання тренажерів і засобів імітаційного моделювання дає можливість відпрацьовувати реалістичніші сценарії бойових дій, що інколи неможливо в польових умовах. Для проведення навчань підрозділів сучасні імітаційні засоби застосовують у комплексі з потужними комп’ютерними системами.

Окрім того, Трамп у ніч на 21 грудня підписав оборонний бюджет США на 2020 рік. Документ передбачає військову допомогу для України – 300 мільйонів доларів. Фінансову допомогу США виділять на "сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони".

Державні підприємства Укроборонпрому на 98% виконали свої зобов’язання щодо виготовлення та ремонту військової техніки для ЗСУ. Українським військовим протягом року передали 4 тисячі 876 одиниць техніки:

3 тисячі 889 одиниць нової та модернізованої техніки,

987 одиниць відремонтованої техніки,

ЗСУ отримали: