17:22
29 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Серйозна скарга від Путіна. Росія проти смайликів
      Вєсті Кремля
      20:29, 28 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський кинув виклик Кличку. Чому сумує Симоненко
      Вєсті.UA
      17:30, 28 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Осінній призов 2019 до ЗСУ завершився: підсумки

      1336 Читать новость на русском
      Осінній призов завершився / mil.in.ua

      Осіння призовна компанія в 2019 році в Україні відбувалася організованіше, ніж попередня весняна. План за кількістю призовників виконати вдалося, хоча іноді й доводилося проводити спільні рейди військоматів та поліції.

      Про це розповів спеціалізованому виданню "АрміяInform" представник штабу Сухопутних військ ЗСУ підполковник Микола Качаненко.

      Читайте також: В Об'єднаних силах показали тренування танкістів та авіації: потужні фото і відео

      Щоб виконати план призову, утім, таки довелося проводити рейди працівників військкоматів і поліції.

      Скільки українців пішли до армії за результатами осіннього призову 2019

      Загалом призвано 15 тисяч 200 юнаків. З них, як і було заплановано:

      • 9 тисяч поповнять військові частини ЗСУ.
      • 4 тисячі 400 підуть до Національної гвардії.
      • 800 до Державної спеціальної служби транспорту.
      • 1 тисяча – до Держприкордонслужби.

      Цьогоріч призивали, нагадаємо, чоловіків від 20 до 27 років, які не мають права на відстрочку, судимості та проблем зі здоров'ям.

      • Станом на 27 грудня 3 тисячі 340 призовників одразу підписали контракт на військову службу.

      Що ще відомо про осінній призов 2019 – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Що вже відомо про весняний призов 2020

      Військові комісаріати вже розпочали вивчення призовного ресурсу весняної кампанії 2020 року.

      За словами Качаненка, конкретну цифру (скільки планують призвати) наразі не назвуть, бо вона залежить від:

      • Замовлень із військових частин.
      • Спроможностей військкоматів.
      • Кількості юнаків призовного віку які вступили до вищих навчальних закладів.
      • Кількості непридатних до служби за станом здоров’я тощо.

      армія
      Хто може не йти в армію / Інфографіка 24 каналу

      Остаточні дані плану призову будуть відомі лише за тиждень до початку кампанії.

      Важливо: у 2020 році призовний вік буде знову змінено на 18 – 27 років.

      Обмін полоненими між Україною і Росією завершився: фото та відео
      сьогодні
      9015
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Збройні сили України Нацгвардія Міністерство оборони України Держприкордонслужба
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:00 Поділіться теплом: чому саме зараз варто писати листи політв'язням
      Блог Соцмережі 33
      сьогодні , 12:00 П'ять різдвяних традицій: звідки вони взялися?
      Борис Немировський 313
      28 грудня , 17:00 Як вилікувати геморой: поради лікаря
      8494
      сьогодні , 08:40 Скороспішний газовий контракт, або Кілька питань до влади
      Віталій Портников 1537
      сьогодні , 07:41 Мільярдери України: що треба знати про Вадима Новинського
      Уляна Верстюк 2180
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук