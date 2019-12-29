Осінній призов 2019 до ЗСУ завершився: підсумки

Осіння призовна компанія в 2019 році в Україні відбувалася організованіше, ніж попередня весняна. План за кількістю призовників виконати вдалося, хоча іноді й доводилося проводити спільні рейди військоматів та поліції.

Про це розповів спеціалізованому виданню "АрміяInform" представник штабу Сухопутних військ ЗСУ підполковник Микола Качаненко.

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Щоб виконати план призову, утім, таки довелося проводити рейди працівників військкоматів і поліції.

Скільки українців пішли до армії за результатами осіннього призову 2019

Загалом призвано 15 тисяч 200 юнаків. З них, як і було заплановано:

9 тисяч поповнять військові частини ЗСУ.

4 тисячі 400 підуть до Національної гвардії.

800 до Державної спеціальної служби транспорту.

1 тисяча – до Держприкордонслужби.

Цьогоріч призивали, нагадаємо, чоловіків від 20 до 27 років, які не мають права на відстрочку, судимості та проблем зі здоров'ям.

Станом на 27 грудня 3 тисячі 340 призовників одразу підписали контракт на військову службу.

Що ще відомо про осінній призов 2019 – читайте у матеріалі 24 каналу.

Що вже відомо про весняний призов 2020

Військові комісаріати вже розпочали вивчення призовного ресурсу весняної кампанії 2020 року.

За словами Качаненка, конкретну цифру (скільки планують призвати) наразі не назвуть, бо вона залежить від:

Замовлень із військових частин.

Спроможностей військкоматів.

Кількості юнаків призовного віку які вступили до вищих навчальних закладів.

Кількості непридатних до служби за станом здоров’я тощо.



Хто може не йти в армію / Інфографіка 24 каналу

Остаточні дані плану призову будуть відомі лише за тиждень до початку кампанії.

Важливо: у 2020 році призовний вік буде знову змінено на 18 – 27 років.