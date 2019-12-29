Осенний призыв 2019 в ВСУ завершился: итоги

Осенняя призывная компания в 2019 году в Украине происходила организованнее, чем предыдущая весенняя. План по количеству призывников выполнить удалось, хотя иногда и приходилось проводить совместные рейды военкоматов и полиции.

Об этом рассказал специализированному изданию "АрмияInform" представитель штаба Сухопутных войск ВСУ подполковник Николай Качаненко.

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Чтобы выполнить план призыва, впрочем, все-таки пришлось проводить рейды работников военкоматов и полиции.

Сколько украинцев пошло в армию по результатам осеннего призыва 2019

В общем призвано 15 тысяч 200 юношей. Из них, как и было запланировано:

9 тысяч пополнят военные части ВСУ.

4 тысяч 400 пойдут в Национальную гвардию.

800 в Государственную специальную службу транспорта.

1 тысяча – в Госпогранслужбу.

В этом году призывали, напомним, мужчин от 20 до 27 лет, которые не имеют права на отсрочку, судимости и проблем со здоровьем.

По состоянию на 27 декабря 3 тысячи 340 призывников сразу подписали контракт на военную службу.

Что еще известно об осеннем призыве 2019 – читайте в материале 24 канала.

Что уже известно о весеннем призыве 2020

Военные комиссариаты уже начали изучение призывного ресурса весенней кампании 2020 года.

По словам Качаненко, конкретную цифру (сколько планируют призвать) пока не назовут, потому что она зависит от:

Заказов из воинских частей.

Возможностей военкоматов.

Количества юношей призывного возраста поступивших в высшие учебные заведения.

Количество непригодных к службе по состоянию здоровья и тому подобное.



Кто может не идти в армию / Инфографика 24 канала

Окончательные данные плана призыва будут известны лишь за неделю до начала кампании.

Важно: в 2020 году призывной возраст будет снова изменен на 18 – 27 лет.