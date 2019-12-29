Осенний призыв 2019 в ВСУ завершился: итоги
Осенняя призывная компания в 2019 году в Украине происходила организованнее, чем предыдущая весенняя. План по количеству призывников выполнить удалось, хотя иногда и приходилось проводить совместные рейды военкоматов и полиции.
Об этом рассказал специализированному изданию "АрмияInform" представитель штаба Сухопутных войск ВСУ подполковник Николай Качаненко.
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Чтобы выполнить план призыва, впрочем, все-таки пришлось проводить рейды работников военкоматов и полиции.
Сколько украинцев пошло в армию по результатам осеннего призыва 2019
В общем призвано 15 тысяч 200 юношей. Из них, как и было запланировано:
- 9 тысяч пополнят военные части ВСУ.
- 4 тысяч 400 пойдут в Национальную гвардию.
- 800 в Государственную специальную службу транспорта.
- 1 тысяча – в Госпогранслужбу.
В этом году призывали, напомним, мужчин от 20 до 27 лет, которые не имеют права на отсрочку, судимости и проблем со здоровьем.
- По состоянию на 27 декабря 3 тысячи 340 призывников сразу подписали контракт на военную службу.
Что еще известно об осеннем призыве 2019 – читайте в материале 24 канала.
Что уже известно о весеннем призыве 2020
Военные комиссариаты уже начали изучение призывного ресурса весенней кампании 2020 года.
По словам Качаненко, конкретную цифру (сколько планируют призвать) пока не назовут, потому что она зависит от:
- Заказов из воинских частей.
- Возможностей военкоматов.
- Количества юношей призывного возраста поступивших в высшие учебные заведения.
- Количество непригодных к службе по состоянию здоровья и тому подобное.
Кто может не идти в армию / Инфографика 24 канала
Окончательные данные плана призыва будут известны лишь за неделю до начала кампании.
Важно: в 2020 году призывной возраст будет снова изменен на 18 – 27 лет.