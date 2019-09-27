Осенний призыв 2019: все подробности

1 октября начинается призыв в украинскую армию и продлится он до 31 декабря. Кому придут повестки и при каких условиях можно получить отсрочку от армии – в материале 24 канала.

Осенний призыв начнется уже во вторник 1 октября. Все мужчины призывного возраста, кроме тех, что имеют полное освобождение от службы, должны прийти в военкомат и или отправиться в армию, или подтвердить свою несостоятельность служить.

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Кому придут повестки?

Мужчинам 20-27 лет, не имеющим права на отсрочку, без судимости и проблем со здоровьем.

Ранее в армию брали и 18-летних, однако с 2015 года призывной возраст был увеличен.

К слову, юноши 18-19 лет могут пройти службу в армии на добровольной основе, оформив контракт.

Сколько украинцев этой осенью заберут в армию?

Запланировано призвать на службу 15 200 юношей. К примеру, весной в этом году призывников было на три с половиной тысячи больше – 18 752 граждане Украины.

Распределение призывников между ведомствами произойдет так:

— в Вооруженные Силы Украины – 9000 человек;

— в Национальную гвардию Украины – 4400 человек;

— в Государственную специальную службу транспорта – 800 человек;

— в Государственную пограничную службу – 1000 человек.

Сколько денег будет получать призывник?

На одного выделят 4406 грн, что на 471 гривну больше, чем было предусмотрено весной. Из них 3842 гривен – для выплаты помощи призывнику. Еще 564 гривны предусмотренные на подготовку и проведение призыва.

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Сколько будут служить юноши?

Срок срочной службы в армии для призывников, не имеющих высшего образования, составляет 18 месяцев, для призывников со степенью специалиста или магистра – 12 месяцев.

В Министерстве обороны в очередной раз напоминают, что военнослужащих-срочников к выполнению боевых задач в районе проведения ООС не привлекают.



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Что делать, если принесли повестку?

Согласно украинскому законодательству, призывники, получившие повестку из военкомата, обязаны прибыть на призывной участок в срок, указанный в повестке. То есть, как только в стране объявлено о начале нового призыва в армию, военнообязанным гражданам дается 10 дней на явку в военный комиссариат.

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Уважительными причинами неявки в военкомат могут считаться только форс-мажорные ситуации: стихийное бедствие, болезнь призывника, смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника жены. Любые другие причины не достаточно весомые и могут быть приравнены к уклонению от армии.

А если повестка не пришла?

В случае неполучения повесток молодые люди призывного возраста, не имеющих отсрочки или права на освобождение от службы, должны самостоятельно прийти в военкомат для уточнения учетных данных и прохождения медосмотра. При этом отмечено, что неполучение повестки по каким-либо причинам не является основанием для игнорирования призыва.

Для решения проблемных вопросов и координации созданы Call-центры. Обратившись по телефону 0800 50 04 42, каждый сможет получить ответы на часто задаваемые вопросы.

Кто имеет право на отсрочку или освобождение от службы в армии?

Предусмотрен достаточно большой перечень граждан, которые могут получить отсрочку от армии или вообще не подлежат военному призыву. Так, попасть под отсрочку могут:

— призывники, у которых есть ребенок в возрасте до трех лет

— мужчины, имеющие двух и более детей или беременную жену

— граждане, у которых есть нетрудоспособные родители (одинокая мать/отец)

— студенты дневных отделений ПТУ, вузов и духовных семинарий

— призывники, которые являются единственными кормильцами в семье

— священнослужители, полицейские, некоторые педагоги и врачи

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Полное освобождение от службы в армии могут получить граждане Украины:

— признанные по состоянию здоровья негодными к военной службе

— достигшие 27-летнего возраста (на день отправления на срочную службу)

— которые до приобретения гражданства Украины прошли службу в других государствах

— выполнили обязанности службы в военном резерве в течение сроков 1 и 2 контрактов

— мужчины, которым после окончания высших учебных заведений присвоено воинские звания офицерского (начальственного) состава

— осужденные за совершение преступления к лишению свободы, ограничению свободы, в частности с освобождением от отбывания наказания

— призывники, чьи близкие родственники погибли, умерли или стали инвалидами во время прохождения военной службы или сборов военнообязанных.

Неполучение повестки по каким-либо причинам не является основанием для игнорирования призыва / 24 канал

Как получить отсрочку или освобождение от армии по состоянию здоровья?

Отсрочку и освобождение от службы оформляют только по решению районного военкомата после медосмотра. Медосмотр призывников проводится для определения состояния их здоровья и степени пригодности к военной службе.

Как правило, полное освобождение от всеобщей воинской повинности имеют молодые люди с явными тяжелыми патологиями, например, отсутствие конечности, слепота, глухота, умственная отсталость, шизофрения и тому подобное. В большинстве других случаев речь идет не о списании призывника из-за непригодности к службе, а о необходимости в лечении, на основании которого дается временная отсрочка (на полгода или один год) и затем проводится повторная медкомиссия.

Какова ответственность за уклонение от призыва в армию?

Есть два вида ответственности за нарушение законодательства о военной службе – административная и уголовная. Как административная за неявку в военкомат применяются санкции:

— штраф от 85 до 119 гривен за первое нарушение

— штраф 170-255 гривен – за повторное.

Уголовная ответственность за уклонение от военной службы наступает по статье 335 УК Украины и предусматривает ограничение свободы до 3-х лет. Следует отметить, что в большинстве случаев наказание по ст. 335 Уголовного кодекса является условным.

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