Весенний призыв 2019: сколько украинцев заберут в армию

В апреле-июне 2019 года в украинскую армию призовут 18 752 граждан Украины. Из них больше всего пополнят ряды Вооруженных сил Украины – 9 тысяч человек.

В Нацгвардию направят 5 152, в Госпогранслужбу – 4 тысячи, в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек, соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 марта.

Читайте также: Гриценко обещает отменить призыв в армию: насколько это целесообразно в условиях войны на Донбассе

Кроме того, на одного призывника выделят 3935 гривен и 13 копеек расходов. Из них 3842 гривен – для выплаты помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу. Еще 93 гривны и 13 копеек предусмотрены на подготовку и проведение призыва. Общий объем расходов для проведения призыва – 73,79 миллиона гривен.

Как действовать, когда пришла повестка?

Призывники, которые получили повестку, обязаны прибыть на призывной участок в срок, указанный в повестке. Неполучение повестки по каким-либо причинам не является основанием для игнорирования призыва. Поэтому сразу после начала нового призыва военнообязанным гражданам дается 10 дней на явку в военный комиссариат. Причинами неявки в военкомат могут считаться только такие форс-мажорные ситуации, как стихийное бедствие, болезнь призывника или смерть близкого родственника. Любые другие причины недостаточно весомы и могут быть приравнены к уклонению от армии.

Отметим, срок службы – до 18 месяцев. Для украинцев с высшим образованием магистра (специалиста) – до 12 месяцев. Началом военной службы по призыву считается день направления военнослужащих в воинскую часть из районного (городского районного) военного комиссариата.

Если призывник не явился в указанное время и место либо не сообщил комиссариат об изменении места жительства, законом предусмотрена административная и уголовная ответственность.