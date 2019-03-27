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      Весенний призыв 2019: сколько украинцев заберут в армию

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      Призыв 2019 весна - сколько призовут в армию весной в Украине
      Весной в украинскую армию призовут более 18 700 человек / Фото из открытых источников

      В апреле-июне 2019 года в украинскую армию призовут 18 752 граждан Украины. Из них больше всего пополнят ряды Вооруженных сил Украины – 9 тысяч человек.

      В Нацгвардию направят 5 152, в Госпогранслужбу – 4 тысячи, в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек, соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 марта.

      Читайте также: Гриценко обещает отменить призыв в армию: насколько это целесообразно в условиях войны на Донбассе

      Кроме того, на одного призывника выделят 3935 гривен и 13 копеек расходов. Из них 3842 гривен – для выплаты помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу. Еще 93 гривны и 13 копеек предусмотрены на подготовку и проведение призыва. Общий объем расходов для проведения призыва – 73,79 миллиона гривен.

      Как действовать, когда пришла повестка?
      Призывники, которые получили повестку, обязаны прибыть на призывной участок в срок, указанный в повестке. Неполучение повестки по каким-либо причинам не является основанием для игнорирования призыва. Поэтому сразу после начала нового призыва военнообязанным гражданам дается 10 дней на явку в военный комиссариат. Причинами неявки в военкомат могут считаться только такие форс-мажорные ситуации, как стихийное бедствие, болезнь призывника или смерть близкого родственника. Любые другие причины недостаточно весомы и могут быть приравнены к уклонению от армии.

      Отметим, срок службы – до 18 месяцев. Для украинцев с высшим образованием магистра (специалиста) – до 12 месяцев. Началом военной службы по призыву считается день направления военнослужащих в воинскую часть из районного (городского районного) военного комиссариата.

      Если призывник не явился в указанное время и место либо не сообщил комиссариат об изменении места жительства, законом предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Нацгвардія Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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