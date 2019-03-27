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      Скільки українців призвуть до війська навесні

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      Навесні до українського війська призвуть понад 18,7 тисяч осіб
      Навесні до українського війська призвуть понад 18,7 тисяч осіб / Фото з відкритих джерел

      У Кабміні затвердили кількість громадян України, яких призвуть на строкову військову службу у квітні-червні 2019 року.

      Окрім того, Кабінет міністрів визначив обсяг видатків для проведення призову, відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 27 березня.

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      Так, у квітні-червні до війська призвуть 18 752 громадян України. З них до Збройних сил – 9 тисяч осіб, до Нацгвардії – 5 152, до Держприкордонслужби – 4 тисячі, до Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб.

      На одного призовника припадатиме 3 935 гривень і 13 копійок видатків. З них 3 842 гривень – для виплати допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу. Ще 93 гривні і 13 копійок передбачені на підготовку та проведення призову. Загальний обсяг видатків для проведення призову – 73,79 мільйона гривень.

      Як діяти, коли прийшла повістка? Призовники, які отримали повістку, зобов'язані прибути до призовної дільниці в термін, зазначений у повістці. Неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову. Тому одразу після початку нового призову військовозобов'язаним громадянам дається 10 днів на явку у військовий комісаріат. Причинами неявки до військкомату можуть вважатися лише такі форс-мажорні ситуації, як стихійне лихо, хвороба призовника або смерть близького родича. Будь-які інші причини є недостатньо вагомими і можуть бути прирівняні до ухилення від армії.

      Зазначимо, термін служби становить до 18 місяців. Для українців з вищою освітою магістра (спеціаліста) – до 12 місяців. Початком військової служби за призовом вважається день направлення військовослужбовців до військової частини із районного (міськрайонного) військового комісаріату. Якщо призовник не з'явився у визначений час і місце або не повідомив комісаріат про зміну місця проживання, законом передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність.

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      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Міністерство оборони України Нацгвардія Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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