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      Гриценко обіцяє скасувати призов в армію: наскільки це доцільно в умовах війни на Донбасі

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      Анатолій Гриценко
      Анатолій Гриценко / Screenshot з YouTube

      Екс-міністр оборони Анатолій Гриценко, який є кандидатом у президенти на виборах 2019 року, пообіцяв скасувати армійський призов, якщо стане главою держави. Натомість він пропонує "професійну контрактну армію і територіальну оборону". Проте це може бути необачним кроком в умовах військової агресії Росії на сході України.

      Про це у коментарі 24 каналу заявив політолог і військовий експерт Юрій Кочевенко. 

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      Що таке строкова служба? На військову службу призивають чоловіків у віці 20-27 років на 1,5 року. Якщо призовник має вищу освіту, то він служить 1 рік. Після того, як солдат прослужив півроку, то він має право укласти контракт. Військові строкової служби не можуть бути залучені до виконання завдань у зоні проведення Операції Об'єднаних сил. 

      "Така ініціатива є незрозумілою. Тим паче, від людини, яка має розуміти військову ситуацію і стан Збройних Сил. Звичайно, треба реформувати і Збройні Сили в цілому, і службу за призивом зокрема, аби солдати здобували саме військові навички, а не, як у нас часом буває, виконували господарчу роботу.  На сьогодні саме строкова служба є джерелом кадрів для контрактної служби. Бо строковик, прослуживши певний час, може зрозуміти, що армія – це те, що йому потрібно, те, що йому цікаво. А так би і не підійшов би до військкомату. В іншому контексті вони можуть бути нашим резервом. І якщо почнеться повномасштабна агресія (Росії в Україні – 24 канал), то ми можемо на них розраховувати", – зазначив політолог. 

      Він наголосив, що багато країн НАТО досі мають інститут строкової служби як необхідний елемент військової справи. 

      Я вважаю, що ініціатива Гриценка навряд може бути реалізована у тих умовах, в яких ми нині є (війна на Донбасі – 24 канал). І навряд може бути доцільної і, вибачте на слові, розумною. Найвірогідніше, це просто елемент політичної кампанії. Мені не зрозуміло, яку реакцію Гриценко планував викликати. Навіть якщо його оберуть президентом, я не вірю, що осіннього призову не буде,
      – додав Кочевенко. 

      Сильна армія - повага до України!

      Сильна армія – повага до України! В Україні буде професійна контрактна армія і територіальна оборона, яка дасть всім відчуття безпеки. Ми скасуємо призов. Не будуть виловлювати наших хлопців по кафе чи електричках. Президент і його команда не зароблятимуть на крові, на державних замовленнях. Я це гарантую! Починай з себе – це мій принцип як офіцера. Не говорити як треба, а показувати власним прикладом. Буду вдячний за поширення.

      Опубліковано Анатолієм Гриценком Вівторок, 26 лютого 2019 р.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Анатолій Гриценко Президентські вибори 2019 Збройні сили України Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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