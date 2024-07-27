Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що можливий ленд-ліз на таку суму розв'яже більшість проблем України.

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Як ЗСУ може допомогти можливий ленд-ліз від США

Полковник запасу зазначив, що ленд-ліз передбачає передачу саме озброєння, тобто тієї зброї, яка вже лежить на складах і буде відновлюватися.

Лише ленд-ліз на пів трильйона доларів віджене Росію за Урал,

– наголосив Світан.

Він додав, що такий ленд-ліз на пів трильйона доларів розв'яже 99% проблем, які у нас є. Ще одним серйозним посилом є демілітаризація Криму, яка пропонується Помпео.

Атака дронів на аеродром "Дягілєво" в Росії

Світан зазначив, що на аеродромі "Дягілєво" в Рязанській області, який був атакований вночі 27 липня, розташована частина російської авіації, зокрема й дальньої.

Доволі серйозний аеродром,

– зауважив полковник запасу.

За його словами, з цього аеродрому російська авіація працює по Україні. Тож він є однією з пріоритетних цілей.

Він додав, що є механізм, як дістатися туди без дозволу наших західних партнерів на використання їхніх засобів ураження. Тобто у нас є достатня кількість безпілотників.