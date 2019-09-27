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      Осінній призов 2019: усі подробиці

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      Осінній призов 2019 Україна – кого призиватимуть, на який термін
      1 жовтня починається осінній призов / 24 канал

      1 жовтня починається призов до української армії і триватиме він до 31 грудня. Кому прийдуть повістки та за яких умов можна отримати відстрочку від армії – у матеріалі 24 каналу.

      Осінній призов почнеться вже у вівторок 1 жовтня. Усі чоловіки призовного віку, окрім тих, що мають повне звільнення від служби, мають прийти до військкомату та або відправитися до армії, або підтвердити свою неспроможність служити.

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      Кому прийдуть повістки?

      Чоловікам 20-27 років, які не мають права на відстрочку, без судимості та проблем зі здоров'ям.

      Раніше до армії брали і 18-річних, однак з 2015 року призовний вік був збільшений.

      До слова, юнаки 18-19 років можуть пройти службу в армії на добровільній основі, оформивши контракт.

      Скількох українців цієї осені заберуть до війська?

      Сплановано призвати на службу 15 200 юнаків. До прикладу, навесні цьогоріч призовників було на три з половиною тисячі більше – 18 752 громадяни України.

      Розподіл призовників між відомствами відбудеться так:

      — до Збройних Сил України — 9 000 осіб;

      — до Національної гвардії України — 4 400 осіб;

      — до Державної спеціальної служби транспорту — 800 осіб;

      — до Державної прикордонної служби — 1 000 осіб.

      Скільки грошей отримуватиме призовник?

      На одного виділять 4 406 грн, що на 471 гривню більше, ніж було передбачено навесні. З них 3 842 гривень – для виплати допомоги призовнику. Ще 564 гривні передбачені на підготовку та проведення призову.

      Детальніше: Українські військові отримуватимуть більше у 2019 році

      Скільки служитимуть юнаки?

      Термін строкової служби у війську для призовників, які не мають вищої освіти, становить 18 місяців, для призовників зі ступенем спеціаліста або магістра – 12 місяців.

      У Міністерстві оборони вкотре нагадують, що військовослужбовців-строковиків до виконання бойових завдань у районі проведення ООС не залучають.

      Більше 15 тисяч хлопців призвуть цєї осені
      Понад 15 тисяч хлопців призвуть цєї осені / 24 канал

      Що робити, якщо принесли повістку?

      Згідно з українським законодавством, призовники, які отримали повістку з військкомату, зобов’язані прибути до призовної дільниці в термін, вказаний у повістці. Отже, як тільки в країні оголошено про початок нового призову в армію, військовозобов’язаним громадянам дається 10 днів на явку у військовий комісаріат.

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      Поважними причинами неявки до військкомату можуть вважатися тільки форс-мажорні ситуації: стихійне лихо, хвороба призовника, смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, дідуся, бабусі) або близького родича дружини. Будь-які інші причини не є достатньо вагомими і можуть бути прирівняні до ухилення від армії.

      А якщо повістка не прийшла?

      У разі неотримання повісток хлопці призовного віку, які не мають відстрочки чи права на звільнення від служби, мають самостійно прийти у військкомат для уточнення облікових даних та проходження медогляду. При цьому зазначено, що неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову.

      Задля вирішення проблемних питань та координації створені Call-центри. Звернувшись за номером 0 800 50 04 42, кожен зможе отримати відповіді на найбільш поширені запитання.

      Хто має право на відстрочку або звільнення від служби в армії?

      Передбачено досить великий перелік громадян, які можуть отримати відстрочку від армії або взагалі не підлягають військовому призову. Так,  потрапити під відстрочку можуть:

      — призовники, у яких є дитина віком до трьох років

      — чоловіки, які мають двох і більше дітей або вагітну дружину

      — громадяни, у яких є непрацездатні батьки (самотня мати/батько)

      — студенти денних відділень ПТУ, ВНЗ і духовних семінарій

      — призовники, які є єдиними годувальниками в сім’ї 

      — священнослужителі, поліцейські, деякі педагоги і лікарі

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      Повне звільнення від служби в армії можуть отримати громадяни України:

      — визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби

      — досягли 27-річного віку (на день відправлення на строкову службу)

      — які до набуття громадянства України пройшли службу в інших державах

      — виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків 1 і 2 контрактів

      — чоловіки, яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові звання офіцерського (начальницького) складу

      — засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, зокрема зі звільненням від відбування покарання

      — призовники, чиї близькі родичі загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов’язаних.

      Хлопці призовного віку мають зявитися у військкомат
      Неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову / 24 канал

      Як отримати відстрочку або звільнення від армії за станом здоров’я?

      Відстрочку і звільнення від служби оформлюють лише за рішенням районного військкомату після медогляду. Медогляд призовників проводиться для визначення стану їхнього здоров’я і ступеня придатності до військової служби. 

      Як правило, повне звільнення від загальної військової повинності мають молоді люди з явними важкими патологіями, наприклад, відсутність кінцівки, сліпота, глухота, розумова відсталість, шизофренія тощо. У більшості інших випадків мова йде не про списання призовника через непридатність до служби, а про необхідність у лікуванні, на підставі якого дається тимчасова відстрочка (на пів року або один рік) і потім проводиться повторна медкомісія.

      Яка відповідальність за ухилення від призову в армію?

      Є два види відповідальності за порушення законодавства про військову службу — адміністративна і кримінальна. Як адмінпокарання за неявку у військкомат застосовуються санкції:

      — штраф від 85 до 119 гривень за перше порушення
      — штраф 170-255 гривень — за повторне.

      Кримінальна відповідальність за ухилення від призову на строкову військову службу настає за статтею 335 КК України і передбачає обмеження волі до 3-х років. Слід зазначити, що в більшості випадків покарання за ст. 335 Кримінального кодексу є умовним.

      Важливо: Ми йдемо шляхом професіоналізації, – міністр оборони Загороднюк про майбутнє військової служби

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