Осінній призов 2019: усі подробиці

1 жовтня починається призов до української армії і триватиме він до 31 грудня. Кому прийдуть повістки та за яких умов можна отримати відстрочку від армії – у матеріалі 24 каналу.

Осінній призов почнеться вже у вівторок 1 жовтня. Усі чоловіки призовного віку, окрім тих, що мають повне звільнення від служби, мають прийти до військкомату та або відправитися до армії, або підтвердити свою неспроможність служити.

Читайте також: Корупція дістала, треба йти до кінця, – Загороднюк про реформу міністерства оборони

Кому прийдуть повістки?

Чоловікам 20-27 років, які не мають права на відстрочку, без судимості та проблем зі здоров'ям.

Раніше до армії брали і 18-річних, однак з 2015 року призовний вік був збільшений.

До слова, юнаки 18-19 років можуть пройти службу в армії на добровільній основі, оформивши контракт.

Скількох українців цієї осені заберуть до війська?

Сплановано призвати на службу 15 200 юнаків. До прикладу, навесні цьогоріч призовників було на три з половиною тисячі більше – 18 752 громадяни України.

Розподіл призовників між відомствами відбудеться так:

— до Збройних Сил України — 9 000 осіб;

— до Національної гвардії України — 4 400 осіб;

— до Державної спеціальної служби транспорту — 800 осіб;

— до Державної прикордонної служби — 1 000 осіб.

Скільки грошей отримуватиме призовник?

На одного виділять 4 406 грн, що на 471 гривню більше, ніж було передбачено навесні. З них 3 842 гривень – для виплати допомоги призовнику. Ще 564 гривні передбачені на підготовку та проведення призову.

Детальніше: Українські військові отримуватимуть більше у 2019 році

Скільки служитимуть юнаки?

Термін строкової служби у війську для призовників, які не мають вищої освіти, становить 18 місяців, для призовників зі ступенем спеціаліста або магістра – 12 місяців.

У Міністерстві оборони вкотре нагадують, що військовослужбовців-строковиків до виконання бойових завдань у районі проведення ООС не залучають.



Понад 15 тисяч хлопців призвуть цєї осені / 24 канал

Що робити, якщо принесли повістку?

Згідно з українським законодавством, призовники, які отримали повістку з військкомату, зобов’язані прибути до призовної дільниці в термін, вказаний у повістці. Отже, як тільки в країні оголошено про початок нового призову в армію, військовозобов’язаним громадянам дається 10 днів на явку у військовий комісаріат.

Читайте також: Військові з 14 країн прибули до України на бойові навчання: потужні фото, відео

Поважними причинами неявки до військкомату можуть вважатися тільки форс-мажорні ситуації: стихійне лихо, хвороба призовника, смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, дідуся, бабусі) або близького родича дружини. Будь-які інші причини не є достатньо вагомими і можуть бути прирівняні до ухилення від армії.

А якщо повістка не прийшла?

У разі неотримання повісток хлопці призовного віку, які не мають відстрочки чи права на звільнення від служби, мають самостійно прийти у військкомат для уточнення облікових даних та проходження медогляду. При цьому зазначено, що неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову.

Задля вирішення проблемних питань та координації створені Call-центри. Звернувшись за номером 0 800 50 04 42, кожен зможе отримати відповіді на найбільш поширені запитання.

Хто має право на відстрочку або звільнення від служби в армії?

Передбачено досить великий перелік громадян, які можуть отримати відстрочку від армії або взагалі не підлягають військовому призову. Так, потрапити під відстрочку можуть:

— призовники, у яких є дитина віком до трьох років

— чоловіки, які мають двох і більше дітей або вагітну дружину

— громадяни, у яких є непрацездатні батьки (самотня мати/батько)

— студенти денних відділень ПТУ, ВНЗ і духовних семінарій

— призовники, які є єдиними годувальниками в сім’ї

— священнослужителі, поліцейські, деякі педагоги і лікарі

Читайте також: Це зміцнить українське військо: що передбачає новий закон про гендерну рівність в ЗСУ

Повне звільнення від служби в армії можуть отримати громадяни України:

— визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби

— досягли 27-річного віку (на день відправлення на строкову службу)

— які до набуття громадянства України пройшли службу в інших державах

— виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків 1 і 2 контрактів

— чоловіки, яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові звання офіцерського (начальницького) складу

— засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, зокрема зі звільненням від відбування покарання

— призовники, чиї близькі родичі загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов’язаних.



Неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову / 24 канал

Як отримати відстрочку або звільнення від армії за станом здоров’я?

Відстрочку і звільнення від служби оформлюють лише за рішенням районного військкомату після медогляду. Медогляд призовників проводиться для визначення стану їхнього здоров’я і ступеня придатності до військової служби.

Як правило, повне звільнення від загальної військової повинності мають молоді люди з явними важкими патологіями, наприклад, відсутність кінцівки, сліпота, глухота, розумова відсталість, шизофренія тощо. У більшості інших випадків мова йде не про списання призовника через непридатність до служби, а про необхідність у лікуванні, на підставі якого дається тимчасова відстрочка (на пів року або один рік) і потім проводиться повторна медкомісія.

Яка відповідальність за ухилення від призову в армію?

Є два види відповідальності за порушення законодавства про військову службу — адміністративна і кримінальна. Як адмінпокарання за неявку у військкомат застосовуються санкції:



— штраф від 85 до 119 гривень за перше порушення

— штраф 170-255 гривень — за повторне.

Кримінальна відповідальність за ухилення від призову на строкову військову службу настає за статтею 335 КК України і передбачає обмеження волі до 3-х років. Слід зазначити, що в більшості випадків покарання за ст. 335 Кримінального кодексу є умовним.

Важливо: Ми йдемо шляхом професіоналізації, – міністр оборони Загороднюк про майбутнє військової служби