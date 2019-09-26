Корупція дістала, треба йти до кінця, – Загороднюк про реформу міністерства оборони
Запровадити військову поліцію, переписати антикорупційну програму, розслідувати конкретні корупційні справи, а також і чути військовослужбовців. Все це потрібно для успішного реформування оборонної галузі України.
Про це розповів міністр оборони України Андрій Загороднюк, пише Цензор.НЕТ.
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"Корупція всіх вже дістала. Час вирішувати це питання. І для цього вже є всі необхідні органи", – наголосив міністр,
За його словами, уряд планує першочергово:
► Подати до Ради законопроєкт про військову поліцію.
► Написати нову антикорупційну програму.
► Системно проаналізувати технічні умови, тендери, звітність, облік – і знизити ризики.
► Домагатися розслідування конкретних корупційних справ, що стосуються галузі оборони.
Міністр зауважив: "Ми чуємо військовослужбовців. Дуже часто потрібно просто чути, щоб розуміти, що відбувається і в яких частинах".
Тобто, залишилася тільки політична воля йти до кінця в цих питаннях, і вона є,
– заявив Загороднюк.
Міністр оборони Андрій Загороднюк: що відомо про наступника Полторака – у матеріалі 24 каналу.
Що відомо (коротко) про скандал в "Укроборонпромі"?Журналісти Bihus.Info встановили, що син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор Гладковський разом з поплічниками контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі за завищеними цінами.
Учасники корупційних схем організовували угоди через три головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському" (на той момент належав Порошенку). НАБУ розслідує справи про корупцію в "Укроборонпромі".
Співпраця з партнерами
За словами Загороднюка, Україна має допомогу партнерів, має радників. Наприклад, постійний радник Стівен Штайн, який переконаний, що Україна буде "використовувати міжнародні напрацювання та практики".
Щоб наші партнери і всі активні громадяни бачили, що ми йдемо міжнародним шляхом,
– сказав міністр Загороднюк.
Та при цьому додав, що не мовиться про сліпе копіювання: "Наша ситуація гірша, ніж у багатьох країнах. Є свої нюанси. Якщо ми просто скопіюємо чужу систему – вона не спрацює. Наша повинна бути набагато жорсткішою".
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