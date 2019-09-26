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      Корупція дістала, треба йти до кінця, – Загороднюк про реформу міністерства оборони

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      Міністр оборони України Андрій Загороднюк
      Міністр оборони України Андрій Загороднюк / Міноборони

      Запровадити військову поліцію, переписати антикорупційну програму, розслідувати конкретні корупційні справи, а також і чути військовослужбовців. Все це потрібно для успішного реформування оборонної галузі України.

      Про це розповів міністр оборони України Андрій Загороднюк, пише Цензор.НЕТ

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      "Корупція всіх вже дістала. Час вирішувати це питання. І для цього вже є всі необхідні органи", – наголосив міністр,

      За його словами, уряд планує першочергово:

      ► Подати до Ради законопроєкт про військову поліцію.
      ► Написати нову антикорупційну програму.
      ► Системно проаналізувати технічні умови, тендери, звітність, облік – і знизити ризики.
      ► Домагатися розслідування конкретних корупційних справ, що стосуються галузі оборони.

      Міністр зауважив: "Ми чуємо військовослужбовців. Дуже часто потрібно просто чути, щоб розуміти, що відбувається і в яких частинах".

      Тобто, залишилася тільки політична воля йти до кінця в цих питаннях, і вона є,
      – заявив Загороднюк.

      Міністр оборони Андрій Загороднюк: що відомо про наступника Полторака – у матеріалі 24 каналу.

      Що відомо (коротко) про скандал в "Укроборонпромі"?Журналісти Bihus.Info встановили, що син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор Гладковський разом з поплічниками контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі за завищеними цінами.

      Учасники корупційних схем організовували угоди через три головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському" (на той момент належав Порошенку). НАБУ розслідує справи про корупцію в "Укроборонпромі".

      Співпраця з партнерами

      За словами Загороднюка, Україна має допомогу партнерів, має радників. Наприклад, постійний радник Стівен Штайн, який переконаний, що Україна буде "використовувати міжнародні напрацювання та практики". 

      Щоб наші партнери і всі активні громадяни бачили, що ми йдемо міжнародним шляхом,
      – сказав міністр Загороднюк.

      Та при цьому додав, що не мовиться про сліпе копіювання: "Наша ситуація гірша, ніж у багатьох країнах. Є свої нюанси. Якщо ми просто скопіюємо чужу систему – вона не спрацює. Наша повинна бути набагато жорсткішою".

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      Теги: Корупція Новини України Новини політики Реформи Міністерство оборони України Корупційні схеми в Укроборонпромі Андрій Загороднюк
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