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      На це підуть роки, – Загороднюк про перехід армії на стандарти НАТО

      194 Читать новость на русском
      Андрій Загороднюк
      Андрій Загороднюк / ТСН

      Українська армія продовжує свій поступовий перехід на стандарти Альянсу, втім, відповідати їм повністю військо поки не може. Найбільш болючі питання у цьому блоці – соціальне забезпечення та заміна озброєння.

      На переоснащення Збройних сил та покращення оплати військовим знадобляться роки. Про це в інтерв’ю BBC розповів міністр оборони України Андрій Загороднюк.

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      За його словами, це дуже складне питання, оскільки містить у собі декілька блоків.

      "Організаційний блок досить легко вирішити, тобто – структура, розподіл повноважень, демократичний контроль. Цей структурний перехід на рівні керівництва ми плануємо здійснити в наступному році", – наголошує він.

      НАТО
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      Втім, міністр додає: одна бригада може технічно перейти на "натівську" структуру протягом року. А ось перехід всіх бригад протягом одного року є неможливим.

      Соціальне забезпечення, умови проходження служби – це набагато болючіше і складніше питання – на це потрібні роки. Заміна озброєння – найскладніше питання, на це теж потрібні будуть роки,
      – каже Загороднюк.

      Ще однією важливою частиною переходу на стандарти НАТО, за його словами, є підготовка доктрини, освіти, інфраструктури, озброєння і військової техніки.

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      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України НАТО Андрій Загороднюк
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