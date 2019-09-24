На це підуть роки, – Загороднюк про перехід армії на стандарти НАТО

Українська армія продовжує свій поступовий перехід на стандарти Альянсу, втім, відповідати їм повністю військо поки не може. Найбільш болючі питання у цьому блоці – соціальне забезпечення та заміна озброєння.

На переоснащення Збройних сил та покращення оплати військовим знадобляться роки. Про це в інтерв’ю BBC розповів міністр оборони України Андрій Загороднюк.

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За його словами, це дуже складне питання, оскільки містить у собі декілька блоків.

"Організаційний блок досить легко вирішити, тобто – структура, розподіл повноважень, демократичний контроль. Цей структурний перехід на рівні керівництва ми плануємо здійснити в наступному році", – наголошує він.



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Втім, міністр додає: одна бригада може технічно перейти на "натівську" структуру протягом року. А ось перехід всіх бригад протягом одного року є неможливим.

Соціальне забезпечення, умови проходження служби – це набагато болючіше і складніше питання – на це потрібні роки. Заміна озброєння – найскладніше питання, на це теж потрібні будуть роки,

– каже Загороднюк.

Ще однією важливою частиною переходу на стандарти НАТО, за його словами, є підготовка доктрини, освіти, інфраструктури, озброєння і військової техніки.

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