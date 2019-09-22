Скорочувати чи нарощувати: Загороднюк розповів, що буде зі ЗСУ

Міністерство оборони України не планує скорочувати склад Збройних сил. Однак у межах реформи в армії перерозподілять наявні ресурси.

Кількість військовий частин планують збільшувати, про це сказав міністр оборони Андрій Загороднюк для "Радіо Свобода".

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Міністр наголошує, що ті ресурси, які є, потрібно спрямувати туди, «куди нам потрібно».

Найперше, це нарощування бойових частин. І це питання можна вирішувати тільки системно. Тому що буде конкретна стратегія, буде коректний план оборони,

– заявив Загороднюк.

Загороднюк також наголосив, що структурування тих військових частин, які є сьогодні, також є завданням уряду.

Міністр оборони України Атакож наголосив, що армія в перспективі має стати контрактною, а військовослужбовець повинен розуміти, яке у нього майбутнє та як це майбутнє буде захищене і забезпечене

Новий міністр оборони – хто він?29 серпня парламент затвердив Загороднюка на посаду міністра оборони. До цього моменту він був позаштатним радником президента Володимира Зеленського та членом наглядової ради "Укроборонпрому". Загороднюк також був керівником проєктного офісу реформ Міністерства оборони.



Загороднюк має понад 16 років досвіду роботи на керівних посадах у гірничодобувній і виробничій галузях. З початку війни на Донбасі очолювана Загороднюком компанія поставляла українським бійцям буржуйки й карети швидкої медичної допомоги, які робили з броньованих інкасаторських авто.