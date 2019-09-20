План оборони України: Рада підтримала закон Зеленського

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт авторства Зеленського про План оборони України. Закон підтримали 286 депутатів.

Депутати надали право президенту затверджувати структуру Плану оборони України.

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У законі визначено, що план оборони України – складова частина оборонного планування.

Що передбачено законом Зеленського про План оборони України?

– координування діяльності сил оборони;

– підготовка органів державної влади, місцевого самоврядування і національної економіки до переведення з мирного на воєнний стан;

– створення єдиної системи цивільного захисту;

– відсіч збройній агресії і ліквідація збройного конфлікту;

– підготовка населення і території держави до оборони.

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Що доповідає розвідка про кількість російських дивізій на кордоні з УкраїноюЗа даними головного управління розвідки Міноборони, для України однією з ключових загроз є можливість відновлення широкомасштабних бойових дій, а то й навіть широкомасштабної збройної агресії проти нашої держави. РФ підтримує високий рівень цієї загрози за рахунок нарощування угруповань своїх військ.



На сьогодні, починаючи з 2015 року, вже по суті завершується формування трьох російських дивізій біля нашого кордону – це 3-я, 144-а та 150-а мотострілецькі дивізії. Крім того, продовжується формування 8-ї армії у Південному військовому окрузі, яка безпосередньо буде діяти на нашому напрямку. І згідно з планами, які існують в РФ, основні заходи заплановано завершити вже у кінці 2019 – початку 2020 року.



Карта окупованих територій / 24 канал