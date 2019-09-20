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      План оборони України: Рада підтримала закон Зеленського

      62 Читать новость на русском
      Збройні сили України
      Збройні сили України / mil.gov.ua

      Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт авторства Зеленського про План оборони України. Закон підтримали 286 депутатів.

      Депутати надали право президенту затверджувати структуру Плану оборони України. 

      До теми: Міністр оборони Загороднюк назвав пріоритети воєнної політики України

      У законі визначено, що план оборони України – складова частина оборонного планування. 

      Що передбачено законом Зеленського про План оборони України?

      – координування діяльності сил оборони;
      – підготовка органів державної влади, місцевого самоврядування і національної економіки до переведення з мирного на воєнний стан;
      – створення єдиної системи цивільного захисту;
      – відсіч збройній агресії і ліквідація збройного конфлікту;
      – підготовка населення і території держави до оборони.

      Варто знати: На Донбасі триває "окопна війна": генерал про ситуацію на фронті

      Що доповідає розвідка про кількість російських дивізій на кордоні з УкраїноюЗа даними головного управління розвідки Міноборони, для України однією з ключових загроз є можливість відновлення широкомасштабних бойових дій, а то й навіть широкомасштабної збройної агресії проти нашої держави. РФ підтримує високий рівень цієї загрози за рахунок нарощування угруповань своїх військ.

      На сьогодні, починаючи з 2015 року, вже по суті завершується формування трьох російських дивізій біля нашого кордону – це 3-я, 144-а та 150-а мотострілецькі дивізії. Крім того, продовжується формування 8-ї армії у Південному військовому окрузі, яка безпосередньо буде діяти на нашому напрямку. І згідно з планами, які існують в РФ, основні заходи заплановано завершити вже у кінці 2019 – початку 2020 року.

      Карта окупованих територій ООС
      Карта окупованих територій / 24 канал

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Міністерство оборони України Збройні сили України Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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