Міністр оборони Загороднюк назвав пріоритети воєнної політики України

Основні пріоритети роботи Міністерства оборони України – життя військових, подолання корупції в армії та запровадження у Збройних силах стандартів НАТО.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк під час зустрічі зі стратегічними радниками високого рівня Комітету реформ Міноборони та ЗСУ відзначив, що Україна буде працюватиме над вступом до ЄС і НАТО.

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"Стратегічні державні пріоритети України залишаються незмінними – це європейська та євроатлантична інтеграція. Саме на цих базових засадах ґрунтуватиметься і воєнна політика держави", – наголосив міністр.

Він нагадав, що в Україні нещодавно сформували новий уряд на чолі з Олексієм Гончаруком. Під час зустрічі з прем'єр-міністром Загороднюк обговорив кроки, завдяки яким можна зміцнити Збройні сили.

Своєю чергою, новий Кабмін готовий на законодавчому рівні підтримувати усі ініціативи Міноборони. Це дає можливість розпочати серйозну модернізацію країни та активізувати трансформаційні процеси в оборонній сфері.

Моїм ключовим пріоритетом є військовослужбовці. Цінність їх життя і повага до кожного з них, незалежно від звань і посад, – підкреслив Андрій Загороднюк. – Наступний пріоритет – це стандарти НАТО, їх запровадження в усіх сферах діяльності Українського війська. І третє – це абсолютна, нульова толерантність до корупції в армії,

– підкреслив Загороднюк.

Іноземні радники під час зустрічі зауважили, що Україна досягла значного прогресу в реформуванні Збройних сил починаючи з 2014 року. Вони готові і надалі допомагати та співпрацювати з Києвом для посилення обороноздатності нашої держави.

Що відомо про Андрія Загороднюка?29 серпня парламент затвердив Загороднюка на посаду міністра оборони. До цього моменту він був позаштатним радником президента Володимира Зеленського та членом наглядової ради "Укроборонпрому". Загороднюк також був керівником проектного офісу реформ Міністерства оборони.



Окрім того, Загороднюк має понад 16 років досвіду роботи на керівних посадах у гірничодобувній і виробничій галузях.



З початку війни на Донбасі очолювана Загороднюком компанія поставляла українським бійцям буржуйки і карети швидкої медичної допомоги, які робили з броньованих інкасаторських авто.