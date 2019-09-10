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      Министр обороны Загороднюк назвал приоритеты военной политики Украины

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      Загороднюк назвал приоритеты работы Минобороны
      Загороднюк назвал приоритеты работы Минобороны / Фото с Facebook

      Основные приоритеты работы Министерства обороны Украины – жизнь военных, преодоление коррупции в армии и введения в Вооруженных силах стандартов НАТО.

      Министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время встречи со стратегическими советниками высокого уровня Комитета реформ Минобороны и ВСУ отметил, что Украина будет работать над вступлением в ЕС и НАТО.

      Важно: Новый министр обороны Загороднюк рассказал о планах на посту

      "Стратегические государственные приоритеты Украины остаются неизменными – это европейская и евроатлантическая интеграция. Именно на этих базовых принципах будет основываться и военная политика государства", – подчеркнул министр.

      Он напомнил, что в Украине недавно сформировали новое правительство во главе с Алексеем Гончаруком. Во время встречи с премьер-министром Загороднюк обсудил шаги, благодаря которым можно укрепить Вооруженные силы.

      В свою очередь новый Кабмин готов на законодательном уровне поддерживать все инициативы Минобороны. Это дает возможность начать серьезную модернизацию страны и активизировать трансформационные процессы в оборонной сфере.

      Моим ключевым приоритетом являются военнослужащие. Ценность их жизни и уважение к каждому из них, независимо от званий и должностей. Следующий приоритет – это стандарты НАТО, их внедрение во всех сферах деятельности украинского войска. И третье – это абсолютная, нулевая толерантность к коррупции в армии,
      – подчеркнул Загороднюк.

      Иностранные советники во время встречи отметили, что Украина достигла значительного прогресса в реформировании Вооруженных сил начиная с 2014 года. Они готовы и в дальнейшем помогать и сотрудничать с Киевом для усиления обороноспособности нашего государства.

      Что известно об Андрее Загороднюке?
      29 августа парламент утвердил Загороднюка на должность министра обороны. До этого момента он был внештатным советником президента Владимира Зеленского и членом наблюдательного совета "Укроборонпрома". Загороднюк также был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны.

      Кроме того, Загороднюк имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях.

      С начала войны на Донбассе возглавляемая Загороднюком компания поставляла украинским бойцам буржуйки и кареты скорой медицинской помощи, которые делали из бронированных инкассаторских авто.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Міністерство оборони України Андрей Загороднюк Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Вооруженные силы Украины НАТО
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