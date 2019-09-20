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      План обороны Украины: Рада поддержала закон Зеленского

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      Вооруженные силы Украины
      Вооруженные силы Украины / mil.gov.ua

      Верховная Рада приняла за основу законопроект авторства Зеленского о Плане обороны Украины. Закон поддержали 286 депутатов.

      Депутаты предоставили право президенту утверждать структуру Плана обороны Украины.

       К теме: Министр обороны Загороднюк назвал приоритеты военной политики Украины

      В законе определено, что план обороны Украины – составная часть оборонного планирования.

      Что предусмотрено законом Зеленского о Плане обороны Украины?

      – координация деятельности сил обороны;
      – подготовка органов государственной власти, местного самоуправления и национальной экономики к переводу с мирного на военное положение;
      – создание единой системы гражданской защиты;
      – отпор вооруженной агрессии и ликвидации вооруженного конфликта;
      – подготовка населения и территории государства к обороне.

      Стоит знать: На Донбассе продолжается "окопная война": генерал о ситуации на фронте

      Что разведка докладывает о количестве российских дивизий на границе с УкраинойПо данным главного управления разведки Минобороны Украины, одной из ключевых угроз является возможность возобновления широкомасштабных боевых действий, а то и даже широкомасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. РФ поддерживает высокий уровень этой угрозы за счет наращивания группировок своих войск.

      На сегодня, начиная с 2015 года, уже по сути завершается формирование трех российских дивизий у нашей границы – это 3-я, 144-я и 150-я мотострелковые дивизии. Кроме того, продолжается формирование 8-й армии в Южном военном округе, которая непосредственно будет действовать на нашем направлении. И согласно планам, которые существуют в РФ, основные мероприятия планируется завершить уже в конце 2019 – начале 2020 года.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України
      Источник: 24 канал
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