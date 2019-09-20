План обороны Украины: Рада поддержала закон Зеленского

Верховная Рада приняла за основу законопроект авторства Зеленского о Плане обороны Украины. Закон поддержали 286 депутатов.

Депутаты предоставили право президенту утверждать структуру Плана обороны Украины.

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В законе определено, что план обороны Украины – составная часть оборонного планирования.

Что предусмотрено законом Зеленского о Плане обороны Украины?

– координация деятельности сил обороны;

– подготовка органов государственной власти, местного самоуправления и национальной экономики к переводу с мирного на военное положение;

– создание единой системы гражданской защиты;

– отпор вооруженной агрессии и ликвидации вооруженного конфликта;

– подготовка населения и территории государства к обороне.

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Что разведка докладывает о количестве российских дивизий на границе с УкраинойПо данным главного управления разведки Минобороны Украины, одной из ключевых угроз является возможность возобновления широкомасштабных боевых действий, а то и даже широкомасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. РФ поддерживает высокий уровень этой угрозы за счет наращивания группировок своих войск.



На сегодня, начиная с 2015 года, уже по сути завершается формирование трех российских дивизий у нашей границы – это 3-я, 144-я и 150-я мотострелковые дивизии. Кроме того, продолжается формирование 8-й армии в Южном военном округе, которая непосредственно будет действовать на нашем направлении. И согласно планам, которые существуют в РФ, основные мероприятия планируется завершить уже в конце 2019 – начале 2020 года.



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