Сокращать или увеличивать: Загороднюк рассказал, что будет с ВСУ
Министерство обороны Украины не планирует сокращать состав Вооруженных сил. Однако в рамках реформы в армии перераспределят имеющиеся ресурсы.
Количество военных частей планируют увеличивать, об этом сказал министр обороны Андрей Загороднюк для "Радио Свобода".
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Министр отмечает, что те ресурсы, которые есть, нужно направить туда, "куда нам нужно".
Прежде всего, это наращивание боевых частей. И этот вопрос можно решать только системно. Потому что будет конкретная стратегия, будет корректный план обороны,
– заявил Загороднюк.
Загороднюк также отметил, что структурирование тех воинских частей, которые есть сегодня, также является задачей правительства.
Министр обороны Украины также подчеркнул, что армия в перспективе должна стать контрактной, а военнослужащий должен понимать, какое у него будущее и как это будущее будет защищено и обеспечено
Новый министр обороны – кто он?29 августа парламент утвердил Загороднюка на должность министра обороны. До этогот момента он был внештатным советником президента Владимира Зеленского и членом наблюдательного совета "Укроборонпрома". Загороднюк также был руководителем проектно офиса реформ Министерства обороны.
Загороднюк имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С начала войны на Донбассе возглавляемая Загороднюком компания поставляла украинским бойцам буржуйки и кареты скорой медицинской помощи, которые делали из бронированных инкассаторских автомобилей.
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