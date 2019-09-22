Сокращать или увеличивать: Загороднюк рассказал, что будет с ВСУ

Министерство обороны Украины не планирует сокращать состав Вооруженных сил. Однако в рамках реформы в армии перераспределят имеющиеся ресурсы.

Количество военных частей планируют увеличивать, об этом сказал министр обороны Андрей Загороднюк для "Радио Свобода".

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Министр отмечает, что те ресурсы, которые есть, нужно направить туда, "куда нам нужно".

Прежде всего, это наращивание боевых частей. И этот вопрос можно решать только системно. Потому что будет конкретная стратегия, будет корректный план обороны,

– заявил Загороднюк.

Загороднюк также отметил, что структурирование тех воинских частей, которые есть сегодня, также является задачей правительства.

Министр обороны Украины также подчеркнул, что армия в перспективе должна стать контрактной, а военнослужащий должен понимать, какое у него будущее и как это будущее будет защищено и обеспечено

Новый министр обороны – кто он?29 августа парламент утвердил Загороднюка на должность министра обороны. До этогот момента он был внештатным советником президента Владимира Зеленского и членом наблюдательного совета "Укроборонпрома". Загороднюк также был руководителем проектно офиса реформ Министерства обороны.



Загороднюк имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С начала войны на Донбассе возглавляемая Загороднюком компания поставляла украинским бойцам буржуйки и кареты скорой медицинской помощи, которые делали из бронированных инкассаторских автомобилей.