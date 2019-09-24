На это уйдут годы, – Загороднюк о переходе армии на стандарты НАТО

Украинская армия продолжает свой постепенный переход на стандарты Альянса, впрочем, отвечать им полностью войско пока не может. Наиболее болезненные вопросы в этом блоке – социальное обеспечение и замена вооружения.

На переоснащение Вооруженных сил и улучшение оплаты военным понадобятся годы. Об этом в интервью BBC рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

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По его словам, это очень сложный вопрос, поскольку включает в себя несколько блоков.

"Организационный блок достаточно легко решить, то есть – структура, распределение полномочий, демократический контроль. Этот структурный переход на уровне руководства мы планируем осуществить в следующем году", – отмечает он.



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Впрочем, министр добавляет: одна бригада может технически перейти на "натовскую" структуру в течение года. А вот переход всех бригад в течение одного года невозможен.

Социальное обеспечение, условия прохождения службы – это более больной и сложный вопрос – на это нужны годы. Замена вооружения – сложный вопрос, на это тоже нужны будут годы,

– говорит Загороднюк.

Еще одной важной частью перехода на стандарты НАТО, по его словам, является подготовка доктрины, образования, инфраструктуры, вооружения и военной техники.

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