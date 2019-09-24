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      На это уйдут годы, – Загороднюк о переходе армии на стандарты НАТО

      28 Читати новину українською
      Андрей Загороднюк
      Андрей Загороднюк / ТСН

      Украинская армия продолжает свой постепенный переход на стандарты Альянса, впрочем, отвечать им полностью войско пока не может. Наиболее болезненные вопросы в этом блоке – социальное обеспечение и замена вооружения.

      На переоснащение Вооруженных сил и улучшение оплаты военным понадобятся годы. Об этом в интервью BBC рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

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      По его словам, это очень сложный вопрос, поскольку включает в себя несколько блоков.

      "Организационный блок достаточно легко решить, то есть – структура, распределение полномочий, демократический контроль. Этот структурный переход на уровне руководства мы планируем осуществить в следующем году", – отмечает он.

      НАТО
      Сколько граждан поддерживают вступление Украины в НАТО / инфографика 24 канала

      Впрочем, министр добавляет: одна бригада может технически перейти на "натовскую" структуру в течение года. А вот переход всех бригад в течение одного года невозможен.

      Социальное обеспечение, условия прохождения службы – это более больной и сложный вопрос – на это нужны годы. Замена вооружения – сложный вопрос, на это тоже нужны будут годы,
      – говорит Загороднюк.

      Еще одной важной частью перехода на стандарты НАТО, по его словам, является подготовка доктрины, образования, инфраструктуры, вооружения и военной техники.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Загороднюк НАТО Вооруженные силы Украины
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