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      На Львівщині тривають масштабні військові навчання Rapid Trident: потужні фото і відео

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      В Україні проходять військові навчання Rapid Trident-2019
      В Україні проходять військові навчання Rapid Trident-2019 / Міноборони

      На Львівщині вже другий тиждень тривають міжнародні військові навчання Rapid Trident-2019. Цьогоріч у них беруть участь військові з 14 країн світу. Навчання вже дійшли до польової фази, а учасники продемонстрували справжню військову міць – бойові машини, проведення навчальних спецоперацій, а також надання першої медичної допомоги пораненим.

      Цьогоріч до навчання залучили рекордну кількість – понад три з половиною тисячі військових, повідомляє Міноборони.

      До слова: Rapid Trident-2019: чому військові із 14 країн світу вирішили повчитися в українців – фото

      Участь у навчаннях Rapid Trident-2019, крім українських бійців, беруть також військові з 13 інших країн:

      • США;
      • Канада;
      • Німеччина;
      • Туреччина;
      • Данія;
      • Грузія;
      • Болгарія;
      • Молдова;
      • Велика Британія;
      • Польща;
      • Румунія;
      • Італія;
      • Литва.

      Щойно оголосили про початок польової частини навчань, як військові взялися демонструвати всю велич своїх бойових машин.

      Під час польової частини військові з 14 країн повинні реалізувати усі рішення штабів під час практичної фази у полі. За командою, підрозділи, що задіяні до практичного відпрацювання розпочали висування у задані райони та розгортання польових операційних баз, позицій, блокпостів тощо.

      Ми готуємось до дуже непростого тижня. Не буде легкої перемоги, адже проти нас гратиме досвідчений, винахідливий, здатний на нешаблонні дії противник. Втім ми налаштовані саме на перемогу, на успішну реалізацію тих завдань, яке поставить перед нами штаб керівництва навчання,
      – зазначив представник окремої гірсько-штурмової бригади підполковник В'ячеслав Скоряк.

      Польові навчання за участі бойових машин: дивіться фото

      Військові навчання Rapid Trident-2019: дивіться відео

      Цьогоріч вперше у військових навчаннях Rapid Trident взяли участь представники Товариства червоного хреста України. Медики навчали інших та демонстрували, як надається психосоціальна підтримка та екстрена домедична допомога цивільному населенню, які отримали поранення в результаті бойових дій.

      Варто побачити: Військові з 14 країн прибули до України на бойові навчання: потужні фото, відео

      "Ми вперше беремо участь в схожих навчаннях. Займаємось наданням першої домедичної та психологічної допомоги постраждалим, відпрацьовали евакуацію цивільного населення, яке отримало поранення під час бойових дій", – розповів представник Червоного хреста Михайло Овсянніков.

      Медики на військових навчаннях Rapid Trident: дивіться фото

      Під час змагання також відбувалася оцінка взаємосумісності підрозділів Збройних сил України з військовими НАТО. Таке оцінювання було практичним іспитом, який проходили українські підрозділи.

      Серед широкого спектру питань, включених до програми перевірки, є знання військовослужбовцями англійської мови та уміння використовувати її у службовій діяльності, відповідність організаційно-штатної структури українських підрозділів до структурних стандартів НАТО, наявність озброєння, військової техніки та засобів зв'язку, знання процесу прийняття рішень за міжнародними стандартами тощо.

      Кожен з підрозділів, що проходив оцінювання, повинен був у польових умовах продемонструвати свої можливості. Зокрема, воїни-хіміки розгорнули пункт спеціальної обробки озброєння та військової техніки. Їм потрібно було продемонструвати, як проводиться обробка та знезараження техніки, яка прибула із зони ураження хімічною зброєю або радіоактивними речовинами.

      Оцінка взаємосумінсості українських підрозділів з підрозділами НАТО: дивіться фото

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      Теги: Новини України Міністерство оборони України Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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