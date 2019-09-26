18:51
26 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США 112 КАНАЛ ДОНАЛЬД ТРАМП
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Моржи напали на флот РФ. Циничный Трамп против экоактивистки Греты
      Вєсті Кремля
      21:17, 25 сентября
      Вести. UA: Зеленский подставил Трампа? Буйные "слуги народа"
      Вєсті.UA
      20:55, 25 сентября
      Полмиллиарда на гольф-кары, мебель и дорогие лекарства: как тратят средства в больнице Феофания
      ЦРУ
      09:00, 25 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США 112 КАНАЛ ДОНАЛЬД ТРАМП

      На Львовщине продолжаются масштабные военные учения Rapid Trident: мощные фото и видео

      44 Читати новину українською
      В Украине проходят военные учения Rapid Trident-2019
      В Украине проходят военные учения Rapid Trident-2019 / Минобороны

      На Львовщине уже вторую неделю продолжаются международные военные учения Rapid Trident-2019. В этом году в них принимают участие военные из 14 стран мира. Учения уже дошли до полевой фазы, а участники продемонстрировали настоящую военную мощь – боевые машины, проведение учебных спецопераций, а также оказание первой медицинской помощи раненым.

      В этом году к учениям привлекли рекордное количество – более трех с половиной тысяч военных, сообщает Минобороны.

       К слову: Rapid Trident-2019: почему военные из 14 стран мира решили поучиться в украинском – фото

      Участие в учениях Rapid Trident-2019, кроме украинских бойцов, принимают также военные из 13 других стран:

      • США;
      • Канада;
      • Германия;
      • Турция;
      • Дания;
      • Грузия;
      • Болгария;
      • Молдова;
      • Великобритания;
      • Польша;
      • Румыния;
      • Италия;
      • Литва.

      Только объявили о начале полевой части учений, как военные взялись демонстрировать все великолепие своих боевых машин.

      Во время полевой части военные из 14 стран должны реализовать все решения штабов во время практической фазы в поле. По команде, подразделения, задействованные в практической отработки начали выдвижение в заданные районы и развертывание полевых операционных баз, позиций, блокпостов и тому подобного.

      Мы готовимся к очень непростой недели. Не будет легкой победы, ведь против нас будет играть опытный, изобретательный, способный на нешаблонные действия противник. Однако мы настроены именно на победу, на успешную реализацию тех задач, которые поставит перед нами штаб руководства учений,
      – отметил представитель отдельной горно-штурмовой бригады подполковник Вячеслав Скоряк.

      Полевые учения с участием боевых машин: смотрите фото

      Военные учения Rapid Trident-2019: смотрите видео

      В этом году впервые в военных учениях Rapid Trident приняли участие представители Общества красного креста Украины. Медики учили других и демонстрировали, как предоставляется психосоциальная поддержка и экстренная домедицинской помощь гражданскому населению, которые получили ранения в результате боевых действий.

      Стоит увидеть: Военные из 14 стран прибыли в Украину на боевые учения: мощные фото, видео

      "Мы впервые участвуем в подобных учениях. Занимаемся оказанием первой домедицинской и психологической помощи пострадавшим, отрабатываем эвакуацию гражданского населения, получившего ранения во время боевых действий", – рассказал представитель Красного креста Михаил Овсянников.

      Медики на военных учениях Rapid Trident: смотрите фото

      Во время учений также проходила оценка совместимости подразделений Вооруженных сил Украины с военными НАТО. Такая оценка была практическим экзаменом, который проходили украинские подразделения.

      Среди широкого спектра вопросов, включенных в программу проверки, было знание военнослужащими английского языка и умение использовать его в служебной деятельности, соответствие организационно-штатной структуры украинских подразделений структурным стандартам НАТО, наличие вооружения, военной техники и средств связи, знание процесса принятия решений по международным стандартам и тому подобное.

      Каждое из подразделений, проходивщее оценивание, должно было в полевых условиях продемонстрировать свои возможности. В частности, воины-химики развернули пункт специальной обработки вооружения и военной техники. Им нужно было продемонстрировать, как проводится обработка и обеззараживание техники, прибывшей из зоны поражения химическим оружием или радиоактивными веществами.

      Оценка взаимосовместимости украинских подразделений с подразделениями НАТО: смотрите фото

      blog_ava
      Олег Винник поддержал сторонников Путина и присоединился к российскому проекту "за мир"
      сегодня
      1218
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Принятие закона о легализации игорного бизнеса даст толчок для развития туризма, – Евченко
      сегодня , 17:00 Принятие закона о легализации игорного бизнеса даст толчок для развития туризма, – Евченко
      Наталя Ромашова 100
      Биография Жака Ширака: чем запомнился 22-й президент Франции
      сегодня , 15:53 Биография Жака Ширака: чем запомнился 22-й президент Франции
      242
      Зеленский выбирает президента США
      сегодня , 15:30 Зеленский выбирает президента США
      Іван Яковина 238
      Між двома фронтами: що означають для України політичні баталії в США? – Der Tagesspiegel
      сегодня , 15:00 Між двома фронтами: що означають для України політичні баталії в США? – Der Tagesspiegel
      Борис Немировський 520
      Розмова Трампа та Зеленського: які наслідки для України
      сегодня , 12:10 Розмова Трампа та Зеленського: які наслідки для України
      Блог Медіа 2512
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук