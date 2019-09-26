На Львовщине продолжаются масштабные военные учения Rapid Trident: мощные фото и видео

На Львовщине уже вторую неделю продолжаются международные военные учения Rapid Trident-2019. В этом году в них принимают участие военные из 14 стран мира. Учения уже дошли до полевой фазы, а участники продемонстрировали настоящую военную мощь – боевые машины, проведение учебных спецопераций, а также оказание первой медицинской помощи раненым.

В этом году к учениям привлекли рекордное количество – более трех с половиной тысяч военных, сообщает Минобороны.

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Участие в учениях Rapid Trident-2019, кроме украинских бойцов, принимают также военные из 13 других стран:

США;

Канада;

Германия;

Турция;

Дания;

Грузия;

Болгария;

Молдова;

Великобритания;

Польша;

Румыния;

Италия;

Литва.

Только объявили о начале полевой части учений, как военные взялись демонстрировать все великолепие своих боевых машин.

Во время полевой части военные из 14 стран должны реализовать все решения штабов во время практической фазы в поле. По команде, подразделения, задействованные в практической отработки начали выдвижение в заданные районы и развертывание полевых операционных баз, позиций, блокпостов и тому подобного.

Мы готовимся к очень непростой недели. Не будет легкой победы, ведь против нас будет играть опытный, изобретательный, способный на нешаблонные действия противник. Однако мы настроены именно на победу, на успешную реализацию тех задач, которые поставит перед нами штаб руководства учений,

– отметил представитель отдельной горно-штурмовой бригады подполковник Вячеслав Скоряк.

Полевые учения с участием боевых машин: смотрите фото

Военные учения Rapid Trident-2019: смотрите видео

В этом году впервые в военных учениях Rapid Trident приняли участие представители Общества красного креста Украины. Медики учили других и демонстрировали, как предоставляется психосоциальная поддержка и экстренная домедицинской помощь гражданскому населению, которые получили ранения в результате боевых действий.

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"Мы впервые участвуем в подобных учениях. Занимаемся оказанием первой домедицинской и психологической помощи пострадавшим, отрабатываем эвакуацию гражданского населения, получившего ранения во время боевых действий", – рассказал представитель Красного креста Михаил Овсянников.

Медики на военных учениях Rapid Trident: смотрите фото

Во время учений также проходила оценка совместимости подразделений Вооруженных сил Украины с военными НАТО. Такая оценка была практическим экзаменом, который проходили украинские подразделения.

Среди широкого спектра вопросов, включенных в программу проверки, было знание военнослужащими английского языка и умение использовать его в служебной деятельности, соответствие организационно-штатной структуры украинских подразделений структурным стандартам НАТО, наличие вооружения, военной техники и средств связи, знание процесса принятия решений по международным стандартам и тому подобное.

Каждое из подразделений, проходивщее оценивание, должно было в полевых условиях продемонстрировать свои возможности. В частности, воины-химики развернули пункт специальной обработки вооружения и военной техники. Им нужно было продемонстрировать, как проводится обработка и обеззараживание техники, прибывшей из зоны поражения химическим оружием или радиоактивными веществами.

Оценка взаимосовместимости украинских подразделений с подразделениями НАТО: смотрите фото