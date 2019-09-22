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      Ми йдемо шляхом професіоналізації, – міністр оборони Загороднюк про майбутнє військової служби

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      Андрій Загороднюк
      Андрій Загороднюк / Фото з відкритих джерел

      Міністр оборони України Андрій Загороднюк наголосив, що армія в перспективі має стати контрактною, а військовослужбовець повинен розуміти, яке у нього майбутнє та як це майбутнє буде захищене і забезпечене.

      Андрій Загороднюк також розповів у своєму першому інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" про те, як він збирається досягти озвучених планів.

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      Взагалі генеральна позиція Міноборони, ЗСУ – ми йдемо шляхом професіоналізації. Тобто наше завдання у перспективі – це все ж таки максимально фокусуватися на професійних військовослужбовцях, тих, які підписали контракт. Тому що зараз військова служба – це в першу чергу досвід та знання,
      – наголосив Загороднюк.

      Він зауважив, що саме ті люди, які володіють цими знаннями та якостями повинні залишатися.

      "Тобто це вибудовування професійного підходу як до сержантів, солдатів, офіцерів і так далі. І це абсолютний пріоритет в нас", – заявив Загороднюк.

      Серед першочергових пріоритетів міністр оборони виділив питання соціального захисту військовослужбовців, соціальну підтримку, розвиток військової кар’єри, правовий захист, питання забезпечення та питання житлового забезпечення.

      Міністр також зазначив, що одним з ключових завдань є розвиток ВМС, оскільки після Криму потрібно повністю перебудовувати ВМС.

      "Тобто це не питання тільки особового складу, це взагалі питання розбудови ВМС. Є нова концепція, яка була розроблена деякий час тому. Але, на жаль, мало з цієї концепції було реалізовано. Тобто ми маємо її зараз повністю запроваджувати. І взагалі це повний перегляд того, яким чином буде ВМС розвиватися", – розповів Загороднюк.

      Що відомо про Андрія Загороднюка?29 серпня парламент затвердив Загороднюка на посаду міністра оборони. До цього моменту він був позаштатним радником президента Володимира Зеленського та членом наглядової ради "Укроборонпрому". Загороднюк також був керівником проєктного офісу реформ Міністерства оборони.

      Окрім того, Загороднюк має понад 16 років досвіду роботи на керівних посадах у гірничодобувній і виробничій галузях.

      З початку війни на Донбасі очолювана Загороднюком компанія поставляла українським бійцям буржуйки й карети швидкої медичної допомоги, які робили з броньованих інкасаторських авто.

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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Загороднюк Міністерство оборони України Збройні сили України
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