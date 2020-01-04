Яку зброю Україна отримає від США у 2020 році

Обговорення про необхідне Україні озброєння наразі триває. Однак Сполучені Штати продовжать постачати системи, про які говорили раніше.

Конгрес США підписався під конкретними системами озброєння. Про це розповів колишній тимчасово повірений у справах США в Києві Вільям Тейлор у ексклюзивному інтерв'ю ТСН.

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Він наголосив, що це – важливий компонент того, "аби Україна могла захищатися від росіян".

Ми вже говорили про них. Це протикорабельні ракети, дрони, радіокомунікаційне обладнання. Це те, що надходить. Саме так, це те, що буде надходити,

– пояснив Тейлор.

Колишній тимчасово повірений у справах США також зазначив, що українська влада, зокрема міністр оборони та його команда, тісно співпрацюють з посольством США у Києві.

"Ми хотіли б подовжити діалог з Міністерством оборони України та начальником Генерального Штабу генералом Хомчаком про те, які конкретно системи вам потрібні. Такого роду обговорення тривають", – додав він.

Трамп у ніч на 21 грудня підписав оборонний бюджет США на 2020 рік. Документ передбачає військову допомогу для України – 300 мільйонів доларів. Фінансову допомогу США виділять на "сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони".



Військова допомога США Україні / Інфографіка 24 каналу