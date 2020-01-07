В ночь на 6 января на Донбассе погиб боец механизированной бригады "Холодный Яр" старший сержант Сергей Рацун. В результате обстрела боец, который находился в окопе, получил пулевое ранение в голову.

Сергей Рацун был механиком-водителем одного из механизированных батальонов, сообщила 93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр".

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Это неописуемая потеря для нашей бригады и для страны в целом. Ведь ушел из жизни наш защитник, который с 2014 года борется за украинское государство с пророссийскими бандформированиями,

– отметили в бригаде.

Сергею было всего 43 года. Он родом из Хмельницкой области – из села Москвитяновка. После смерти у него остались дочь София, а также мать и брат.

Сначала Сергей Рацун защищал Украину в рядах 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, с которой вместе воевал в Дебальцево. Впоследствии, в мае 2016-го, присоединился к 93 бригаде. С последней участвовал в боях в Крымском, Новотроицком, а также у Авдеевки, постоянно продлевая контракт.

"Бригада выражает глубокие соболезнования родным Сергея. Мы скорбим вместе с вами. Слава Герою", – заявили "холоднояровцы".

Сергей Рацун стал уже второй боевой потерей Украины на Донбассе с начала 2020 года.