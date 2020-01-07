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      На Донбассе в результате обстрела погиб украинский военный: имя и фото героя

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      На Донбассе погиб украинский военный Сергей Рацун / колаж 24 канала

      В ночь на 6 января на Донбассе погиб боец механизированной бригады "Холодный Яр" старший сержант Сергей Рацун. В результате обстрела боец, который находился в окопе, получил пулевое ранение в голову.

      Сергей Рацун был механиком-водителем одного из механизированных батальонов, сообщила 93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр".

      Важно! Первая боевая потеря 2020: известно имя и фото погибшего на Донбассе бойца

      Это неописуемая потеря для нашей бригады и для страны в целом. Ведь ушел из жизни наш защитник, который с 2014 года борется за украинское государство с пророссийскими бандформированиями,
       отметили в бригаде.

      Сергею было всего 43 года. Он родом из Хмельницкой области  из села Москвитяновка. После смерти у него остались дочь София, а также мать и брат.

      Сначала Сергей Рацун защищал Украину в рядах 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, с которой вместе воевал в Дебальцево. Впоследствии, в мае 2016-го, присоединился к 93 бригаде. С последней участвовал в боях в Крымском, Новотроицком, а также у Авдеевки, постоянно продлевая контракт.

      "Бригада выражает глубокие соболезнования родным Сергея. Мы скорбим вместе с вами. Слава Герою",  заявили "холоднояровцы".

      Сергей Рацун стал уже второй боевой потерей Украины на Донбассе с начала 2020 года.

      Погибший украинский военный Сергей Рацун: смотрите фото

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Жертвы Война на Донбассе
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