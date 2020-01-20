На Донбасі загинув воїн, який 22 роки служив в українському війську

У неділю, 19 січня, від ворожої кулі снайпера на Донбасі загинув 48-річний молодший сержант Олександр Слободанюк. Боєць воював у складі 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Загинув воїн від кулі снайпера ,виконуючи бойове завдання з захисту України, зазначає 72-га ОМБр імені Чорних Запорожців.

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Командування та особовий склад бригади висловлює свої щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям та знайомим українського воїна.

Схиляємо голови у журбі за нашим бойовим побратимом, який 22 роки свого життя віддав справі захисту народу України,

– заявили Чорні Запорожці.

До слова, лише за останні п'ять діб це вже третя бойова втрата бригади у російсько-українській війні на Донбасі. Загалом у 2020 році відійшли у вічність вже вісім захисників України.

Хто загинув на Донбасі у 2020 році: список

Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;

Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 6 січня від ворожої кулі, служив 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;

Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від поранення, отриманого під час обстрілу, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;

Віталій Караван – 26-річний захисник України загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;

Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;

Ігор Хімічук – 29-річний військовий загинув 16 січня від кулі снайпера, служив у 72-ій ОМБр Чорних Запорожців;

Валерій Закусило – 32-річний воїн загинув 18 січня від ворожої кулі, служив у 72-ій ОМБр Чорних Запорожців.