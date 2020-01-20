На Донбассе погиб воин, который 22 года служил в украинской армии

В воскресенье, 19 января, от вражеской пули снайпера на Донбассе погиб 48-летний младший сержант Александр Слободанюк. Боец воевал в составе 72-й отдельной отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Погиб воин от пули снайпера, выполняя боевое задание по защите Украины, отмечает 72-я ОМБр имени Черных Запорожцев.

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Командование и личный состав бригады выражает свои искренние соболезнования семье, родным, близким, друзьям и знакомым украинского воина.

Склоняем головы в печали по нашим боевым побратимом, который 22 года своей жизни отдал делу защиты народа Украины,

– заявили Черные Запорожцы.

К слову, только за последние пять дней это уже третья боевая потеря бригады в российско-украинской войне на Донбассе. В целом в 2020 году отошли в вечность уже восемь защитников Украины.

Кто погиб на Донбассе в 2020 году: список

Сергей Дичек – 48-летний военный погиб января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;

Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил 93-й ОМБр имени Холодного Яра;

Николай Довженко – 23-летний боец погиб 9 января от ранения, полученного во время обстрела, служил в 28-ой ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;

Виталий Караван – 26-летний защитник Украины погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;

Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-й ОМБр атамана Ивана Сирко;

Игорь Химичук – 29-летний военный погиб 16 января от пули снайпера, служил в 72-ой ОМБр Черных Запорожцев;

Валерий Закусило – 32-летний воин погиб 18 января от вражеской пули, служил в 72-ой ОМБр Черных Запорожцев.