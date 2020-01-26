Бойовики потужно обстріляли позиції ЗСУ: двоє українських військових загинули
У неділю проросійські бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил загинули, ще двоє отримали бойові травми.
Противник обстріляв українські позиції із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметрів, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
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Сім обстрілів здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- двічі неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету – 8 пострілів;
- поруч з Лебединським – з мінометів калібру 82 міліметрів противник випустив 3 міни, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
- два рази неподалік Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів; поблизу Новогригорівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Гнутове – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- два рази неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм – 3 міни та 82-міліметрового міномету – 4 міни, а також гранатометів різних систем;
- двічі поруч населеного пункту Новотошківське – 8 мін зі 120-міліметрів міномету;
- неподалік Кримського – з міномету калібру 120 міліметрів противник випустив 3 міни.
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