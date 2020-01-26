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      Бойовики підступно вбили українського захисника на Донбасі

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      На Донбасі загинув український військовий / Ілюстративне фото/ 24 канал

      Окупанти на Донбасі продовжують обстрілювати українські позиції уздовж лінії розмежування на Донбасі. Так, вранці 26 січня ворог завдав потужного удару в районі відразу чотирьох населених пунктів. В результаті обстрілу загинув військовий.

      Такими діями російські окупаційні війська демонструють своє повне ігнорування домовленостей щодо режиму припинення вогню. Про це мовиться в офіційному повідомленні штабу ООС.

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      Зранку 26 січня, коли вільні від чергування військовослужбовці готувалися до недільного богослужіння, окупанти здійснили потужний обстріл позицій українських захисників,
      – йдеться у ньому.

      Біля яких населених пунктів гатив ворог:

      • Поблизу Новотошківського;
      • Біля Оріхового;
      • Неподалік Красногорівки;
      • Поблизу Лебединського.

      Яке озброєння застосовували:

      • БМП;
      • гранатомети різних систем;
      • заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 і 82 міліметри.

      На жаль, внаслідок прицільного вогню російсько-окупаційних військ, сьогодні вранці отримав поранення несумісне з життям один наш військовий,
      – кажуть у штабі.

      Там також висловлюють співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам полеглого захисника.

      Редакція 24 каналу також висловлює співчуття родині та близьким загиблого українця.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Проросійські бойовики Жертви Операція Об'єднаних сил
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