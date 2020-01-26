Бойовики підступно вбили українського захисника на Донбасі

Окупанти на Донбасі продовжують обстрілювати українські позиції уздовж лінії розмежування на Донбасі. Так, вранці 26 січня ворог завдав потужного удару в районі відразу чотирьох населених пунктів. В результаті обстрілу загинув військовий.

Такими діями російські окупаційні війська демонструють своє повне ігнорування домовленостей щодо режиму припинення вогню. Про це мовиться в офіційному повідомленні штабу ООС.

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Зранку 26 січня, коли вільні від чергування військовослужбовці готувалися до недільного богослужіння, окупанти здійснили потужний обстріл позицій українських захисників,

– йдеться у ньому.

Біля яких населених пунктів гатив ворог:

Поблизу Новотошківського;

Біля Оріхового;

Неподалік Красногорівки;

Поблизу Лебединського.

Яке озброєння застосовували:

БМП;

гранатомети різних систем;

заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 і 82 міліметри.

На жаль, внаслідок прицільного вогню російсько-окупаційних військ, сьогодні вранці отримав поранення несумісне з життям один наш військовий,

– кажуть у штабі.

Там також висловлюють співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам полеглого захисника.

Редакція 24 каналу також висловлює співчуття родині та близьким загиблого українця.