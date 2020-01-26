Бойовики підступно вбили українського захисника на Донбасі
Окупанти на Донбасі продовжують обстрілювати українські позиції уздовж лінії розмежування на Донбасі. Так, вранці 26 січня ворог завдав потужного удару в районі відразу чотирьох населених пунктів. В результаті обстрілу загинув військовий.
Такими діями російські окупаційні війська демонструють своє повне ігнорування домовленостей щодо режиму припинення вогню. Про це мовиться в офіційному повідомленні штабу ООС.
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Зранку 26 січня, коли вільні від чергування військовослужбовці готувалися до недільного богослужіння, окупанти здійснили потужний обстріл позицій українських захисників,
– йдеться у ньому.
Біля яких населених пунктів гатив ворог:
- Поблизу Новотошківського;
- Біля Оріхового;
- Неподалік Красногорівки;
- Поблизу Лебединського.
Яке озброєння застосовували:
- БМП;
- гранатомети різних систем;
- заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 і 82 міліметри.
На жаль, внаслідок прицільного вогню російсько-окупаційних військ, сьогодні вранці отримав поранення несумісне з життям один наш військовий,
– кажуть у штабі.
Там також висловлюють співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам полеглого захисника.
Редакція 24 каналу також висловлює співчуття родині та близьким загиблого українця.