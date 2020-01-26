Боевики коварно убили украинского защитника на Донбассе

Оккупанты на Донбассе продолжают обстреливать украинские позиции вдоль линии разграничения на Донбассе. Так, утром 26 января враг нанес мощный удар в районе сразу четырех населенных пунктов. В результате обстрела погиб военный.

Такими действиями российские оккупационные войска демонстрируют свое полное игнорирование договоренностей относительно режима прекращения огня. Об этом говорится в официальном сообщении штаба ООС.

Актуально: На Донбассе активизировались вражеские снайперы: есть раненый среди бойцов ВСУ

Утром 26 января, когда свободные от дежурства военнослужащие готовились к воскресному богослужению, оккупанты осуществили мощный обстрел позиций украинских защитников,

– говорится в нем.

Возле каких населенных пунктов бил враг:

Вблизи Новотошковского;

Возле Орехового;

Неподалеку от Красногоровки;

Вблизи Лебединского.

Какое вооружение применяли:

БМП;

гранатометы различных систем;

запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 миллиметра.

К сожалению, в результате прицельного огня российско-оккупационных войск, сегодня утром получил ранение несовместимое с жизнью один наш военный,

– говорят в штабе.

Там также выражают соболезнования родным, близким и боевым собратьям павшего защитника.

Редакция 24 канала также выражает соболезнования семье и близким погибшего украинца.