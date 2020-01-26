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      Боевики коварно убили украинского защитника на Донбассе

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      На Донбассе погиб украинский военный / Иллюстративное фото/24 канал

      Оккупанты на Донбассе продолжают обстреливать украинские позиции вдоль линии разграничения на Донбассе. Так, утром 26 января враг нанес мощный удар в районе сразу четырех населенных пунктов. В результате обстрела погиб военный.

      Такими действиями российские оккупационные войска демонстрируют свое полное игнорирование договоренностей относительно режима прекращения огня. Об этом говорится в официальном сообщении штаба ООС.

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      Утром 26 января, когда свободные от дежурства военнослужащие готовились к воскресному богослужению, оккупанты осуществили мощный обстрел позиций украинских защитников,
      – говорится в нем.

      Возле каких населенных пунктов бил враг:

      • Вблизи Новотошковского;
      • Возле Орехового;
      • Неподалеку от Красногоровки;
      • Вблизи Лебединского.

      Какое вооружение применяли:

      • БМП;
      • гранатометы различных систем;
      • запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 миллиметра.

      К сожалению, в результате прицельного огня российско-оккупационных войск, сегодня утром получил ранение несовместимое с жизнью один наш военный,
      – говорят в штабе.

      Там также выражают соболезнования родным, близким и боевым собратьям павшего защитника.

      Редакция 24 канала также выражает соболезнования семье и близким погибшего украинца.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Операция Объединенных сил Жертвы Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости Украины
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