Боевики коварно убили украинского защитника на Донбассе
Оккупанты на Донбассе продолжают обстреливать украинские позиции вдоль линии разграничения на Донбассе. Так, утром 26 января враг нанес мощный удар в районе сразу четырех населенных пунктов. В результате обстрела погиб военный.
Такими действиями российские оккупационные войска демонстрируют свое полное игнорирование договоренностей относительно режима прекращения огня. Об этом говорится в официальном сообщении штаба ООС.
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Утром 26 января, когда свободные от дежурства военнослужащие готовились к воскресному богослужению, оккупанты осуществили мощный обстрел позиций украинских защитников,
– говорится в нем.
Возле каких населенных пунктов бил враг:
- Вблизи Новотошковского;
- Возле Орехового;
- Неподалеку от Красногоровки;
- Вблизи Лебединского.
Какое вооружение применяли:
- БМП;
- гранатометы различных систем;
- запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 миллиметра.
К сожалению, в результате прицельного огня российско-оккупационных войск, сегодня утром получил ранение несовместимое с жизнью один наш военный,
– говорят в штабе.
Там также выражают соболезнования родным, близким и боевым собратьям павшего защитника.
Редакция 24 канала также выражает соболезнования семье и близким погибшего украинца.