На Донбасі активізувались ворожі снайпери: є поранений серед бійців ЗСУ
Проросійські бойовики продовжують обстрілювати позиції військових ЗСУ поблизу лінії зіткнення на Донбасі. 25 січня ворожий снайпер поранив українського бійця поблизу селища Березове, що на Донеччині.
Російські найманці у суботу обстріляли українських бійців поблизу Павлополя, Катеринівки та Пісків, пише штаб ООС у фейсбуці. Окрім того, поблизу Березового проти українських бійців працювала снайперська пара.
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Внаслідок прицільного вогню окупанти поранили одного військового Об’єднаних сил. Захиснику оперативно надали невідкладну медичну допомогу та доставили до медзакладу,
– розповіли у штабі.
Після одного з обстрілів підрозділам Об’єднаних сил довелося відповідати противнику вогнем з піхотних засобів.
Українські військові також переконують, що обстріли з боку окупантів свідчать про те, що Росія не зацікавлена у встановленні миру на Донбасі.
"Оскільки такі дії збройних формувань РФ мають постійний характер, це свідчить про небажання мілітарної окупаційної влади та її кремлівських кураторів просуватися з мирним процесом на Сході України. Українська сторона рішуче налаштована на дипломатичне врегулювання конфлікту", – підсумували у штабі ООС.
Зауважимо, 24 січня бойовики 12 разів обстріляли позиції українських військових. Складна ситуація була поблизу Опитного – там окупанти гатили з гранатометів та ракетних комплексів. Внаслідок ворожих обстрілів один боєць Об'єднаних сил зазнав поранення.