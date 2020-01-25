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      На Донбасі активізувались ворожі снайпери: є поранений серед бійців ЗСУ

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      На Донбасі снайпер бойовиків поранив бійця ЗСУ / Ілюстративне фото, wallpapersafari.com

      Проросійські бойовики продовжують обстрілювати позиції військових ЗСУ поблизу лінії зіткнення на Донбасі. 25 січня ворожий снайпер поранив українського бійця поблизу селища Березове, що на Донеччині.

      Російські найманці у суботу обстріляли українських бійців поблизу Павлополя, Катеринівки та Пісків, пише штаб ООС у фейсбуці. Окрім того, поблизу Березового проти українських бійців працювала снайперська пара.

      Цікаво: Російський куратор бойовиків на Донбасі Сурков пішов з держслужби, – політолог

      Внаслідок прицільного вогню окупанти поранили одного військового Об’єднаних сил. Захиснику оперативно надали невідкладну медичну допомогу та доставили до медзакладу,
      – розповіли у штабі.

      Після одного з обстрілів підрозділам Об’єднаних сил довелося відповідати противнику вогнем з піхотних засобів.

      Українські військові також переконують, що обстріли з боку окупантів свідчать про те, що Росія не зацікавлена у встановленні миру на Донбасі.

      "Оскільки такі дії збройних формувань РФ мають постійний характер, це свідчить про небажання мілітарної окупаційної влади та її кремлівських кураторів просуватися з мирним процесом на Сході України. Українська сторона рішуче налаштована на дипломатичне врегулювання конфлікту", – підсумували у штабі ООС.

       

      Зауважимо, 24 січня бойовики 12 разів обстріляли позиції українських військових. Складна ситуація була поблизу Опитного – там окупанти гатили з гранатометів та ракетних комплексів. Внаслідок ворожих обстрілів один боєць Об'єднаних сил зазнав поранення.

      окуповані райони Донбасу
      Карта окупованих районів Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил
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