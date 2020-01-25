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      На Донбассе активизировались вражеские снайперы: есть раненый среди бойцов ВСУ

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      На Донбассе снайпер боевиков ранил бойца ВСУ / Иллюстративное фото, wallpapersafari.com

      Пророссийские боевики продолжают обстреливать позиции военных ВСУ вблизи линии соприкосновения на Донбассе. 25 января вражеский снайпер ранил украинского бойца вблизи поселка Березово, что в Донецкой области.

      Российские наемники в субботу обстреляли украинских бойцов вблизи Павлополя, Катериновки и Песков, пишет штаб ООС в фейсбуке. Кроме того, вблизи Березового против украинских бойцов работала снайперская пара.

      Интересно: Российский куратор боевиков на Донбассе Сурков ушел из госслужбы, – политолог

      Вследствие прицельного огня оккупанты ранили одного военного Объединенных сил. Защитнику оперативно оказали неотложную медицинскую помощь и доставили в медучреждение,
      – рассказали в штабе.

      После одного из обстрелов подразделениям Объединенных сил пришлось отвечать противнику огнем из пехотных средств.

      Украинские военные также утверждают, что обстрелы со стороны оккупантов свидетельствуют о том, что Россия не заинтересована в установлении мира на Донбассе.

      "Поскольку такие действия вооруженных формирований РФ имеют постоянный характер, это свидетельствует о нежелании милитарной оккупационной власти и ее кремлевских кураторов продвигаться с мирным процессом на Востоке Украины. Украинская сторона решительно настроена на дипломатическое урегулирование конфликта", – подытожили в штабе ООС.

       

      Заметим, 24 января боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных. Сложная ситуация была вблизи Опытного – там оккупанты били из гранатометов и ракетных комплексов. Вследствие вражеских обстрелов один боец Объединенных сил получил ранение.

      окуповані райони Донбасу
      Карта оккупированных районов Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Вооруженные силы Украины
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