На Донбассе активизировались вражеские снайперы: есть раненый среди бойцов ВСУ

Пророссийские боевики продолжают обстреливать позиции военных ВСУ вблизи линии соприкосновения на Донбассе. 25 января вражеский снайпер ранил украинского бойца вблизи поселка Березово, что в Донецкой области.

Российские наемники в субботу обстреляли украинских бойцов вблизи Павлополя, Катериновки и Песков, пишет штаб ООС в фейсбуке. Кроме того, вблизи Березового против украинских бойцов работала снайперская пара.

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Вследствие прицельного огня оккупанты ранили одного военного Объединенных сил. Защитнику оперативно оказали неотложную медицинскую помощь и доставили в медучреждение,

– рассказали в штабе.

После одного из обстрелов подразделениям Объединенных сил пришлось отвечать противнику огнем из пехотных средств.

Украинские военные также утверждают, что обстрелы со стороны оккупантов свидетельствуют о том, что Россия не заинтересована в установлении мира на Донбассе.

"Поскольку такие действия вооруженных формирований РФ имеют постоянный характер, это свидетельствует о нежелании милитарной оккупационной власти и ее кремлевских кураторов продвигаться с мирным процессом на Востоке Украины. Украинская сторона решительно настроена на дипломатическое урегулирование конфликта", – подытожили в штабе ООС.

Заметим, 24 января боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных. Сложная ситуация была вблизи Опытного – там оккупанты били из гранатометов и ракетных комплексов. Вследствие вражеских обстрелов один боец Объединенных сил получил ранение.



Карта оккупированных районов Донбасса / инфографика 24 канала