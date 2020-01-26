Боевики мощно обстреляли позиции ВСУ: двое украинских военных погибли
В воскресенье пророссийские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще двое получили боевые травмы.
Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
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Семь обстрелов осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки " Восток":
- дважды неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета – 8 выстрелов;
- рядом с Лебединским – из минометов калибра 82 миллиметров противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;
- два раза неподалеку Старогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новогригорьевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- два раза неподалеку Орехового – из минометов калибра 120 мм – 3 мины и 82-миллиметрового миномета – 4 мины, а также гранатометов различных систем;
- дважды рядом населенного пункта Новотошковское – 8 мин со 120-мм миномета;
- неподалеку Крымского – из миномета калибра 120 миллиметров противник выпустил 3 мины.
Карта оккупированных районов Донбасса / инфографика 24 канала
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