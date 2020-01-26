Боевики мощно обстреляли позиции ВСУ: двое украинских военных погибли

Обстрелы на Донбассе не утихают / mil.gov.ua

В воскресенье пророссийские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще двое получили боевые травмы.