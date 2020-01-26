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      Боевики мощно обстреляли позиции ВСУ: двое украинских военных погибли

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      Обстрелы на Донбассе не утихают / mil.gov.ua

      В воскресенье пророссийские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще двое получили боевые травмы.

      Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      К теме: Боевики коварно убили украинского защитника на Донбассе

      Семь обстрелов осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки " Восток":

      • дважды неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета – 8 выстрелов;
      • рядом с Лебединским – из минометов калибра 82 миллиметров противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;
      • два раза неподалеку Старогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новогригорьевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • в районе населенного пункта Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

      Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

      • два раза неподалеку Орехового – из минометов калибра 120 мм – 3 мины и 82-миллиметрового миномета – 4 мины, а также гранатометов различных систем;
      • дважды рядом населенного пункта Новотошковское – 8 мин со 120-мм миномета;
      • неподалеку Крымского – из миномета калибра 120 миллиметров противник выпустил 3 мины.


      Карта оккупированных районов Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины Новости политики
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