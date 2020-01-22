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      На Донбасі снайпер вбив молодого військового з Волині: фото та ім’я героя

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      На Донбасі загинув Микола Сорочук / Фото з фейсбук-сторінки Ярини Чорногуз

      На окупованому Донбасі 22 січня від кулі снайпера загинув молодий військовий з Волині Микола Сорочук. Герою було лише 22 роки.

      Українська волонтерка та медик Ярина Чорногуз у фейсбуці опублікувала фото загиблого. Інформацію про загибель війського також підтвердила пресслужба ООС.

      Зверніть увагу: В Офісі Генпрокурора відзвітували про втрати України на Донбасі впродовж 2019 – 20 років

      Микола Сорочук родом із села Лище, що поблизу Луцька.

      Волонтерка написала, що з життя пішов хлопець, якого вона любила. За її словами, ще сьогодні вночі він писав, що "шкодує, що не зміг учора мене побачити й почути. А сьогодні зранку його вже нема".

      Хай слово мир застрягне вам у горлі і "вже не та війна" так само. Я хочу смерті тому снайперу, який це зробив. І він її отримає,
      – додала дівчина.

      загинув військовий на донбасі микола сорочук
      Микола Сорочук та Ярина Чорногуз/ Фото з фейсбук-сторінки Ярини Чорногуз

      микола сорочук загиблий на донбасі
      Микола Сорочук загинув від кулі снайпера/ Фото з фейсбук-сторінки Ярини Чорногуз

      Хто загинув на Донбасі у 2020 році: список

      • Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;
      • Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 6 січня від ворожої кулі, служив 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;
      • Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від поранення, отриманого під час обстрілу, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;
      • Віталій Караван – 26-річний захисник України загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;
      • Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;
      • Ігор Хімічук – 29-річний військовий загинув 16 січня від кулі снайпера, служив у 72-ій ОМБр Чорних Запорожців;
      • Валерій Закусило – 32-річний воїн загинув 18 січня від ворожої кулі, служив у 72-ій ОМБр Чорних Запорожців;
      • Олександр Слободанюк – 48-річний молодший сержант 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.


      Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини Росії Новини України Війна на Донбасі Волинь Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Жертви Новини Луцька
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