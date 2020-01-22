На Донбассе снайпер убил молодого военного с Волыни: фото и имя героя

На оккупированном Донбассе 22 января от пули снайпера погиб молодой военный из Волынской области Николай Сорочук. Герою было всего 22 года.

Украинский волонтер и медик Ярина Чорногуз в фейсбуке опубликовала фото погибшего. Информацию о гибели военного также подтвердила пресс-служба ООС.

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Николай Сорочук родом из села Лище, что вблизи Луцка.

Волонтер написала, что из жизни ушел парень, которого она любила. По ее словам, еще сегодня ночью он писал, что "сожалеет, что не смог вчера меня увидеть и услышать. А сегодня утром его уже нет".

Пусть слово мир застрянет вам в горле и "уже не та война" также. Я хочу смерти тому снайперу, который это сделал. И он ее получит,

– добавила девушка.



Николай Сорочук и Ярина Чорногуз / Фото с фейсбук-страницы Ярины Чорногуз



Николай Сорочук погиб от пули снайпера/ Фото с фейсбук-страницы Ярины Чорногуз

Кто погиб на Донбассе в 2020 году: список

Сергей Дычек – 48-летний военный погиб 5 января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;

Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-й ОМБр имени Холодного Яра;

Николай Довженко – 23-летний боец погиб 9 января от ранения, полученного во время обстрела, служил в 28-ой ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;

Виталий Караван – 26-летний защитник Украины погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;

Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-й ОМБр атамана Ивана Сирко;

Игорь Химичук – 29-летний военный погиб 16 января от пули снайпера, служил в 72-ой ОМБр Черных Запорожцев;

Валерий Закусило – 32-летний воин погиб 18 января от вражеской пули, служил в 72-ой ОМБр Черных Запорожцев;

Александр Слободанюк – 48-летний младший сержант 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала