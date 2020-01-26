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      Потери на Донбассе: Зеленский отреагировал на гибель двух украинских военных

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      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      Президент Владимир Зеленский заявил, что война на Донбассе продолжается и ее надо пытаться завершить.

      Глава государства выразил соболезнования семьям погибших украинских воинов. Об этом он написал на своей странице в фейсбук.

      К теме: Боевики мощно обстреляли позиции ВСУ: двое украинских военных погибли

      В этом году уже одиннадцать военных погибли в боях. Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека,
      – сказал Зеленский.

      Отметим, что в воскресенье пророссийские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще двое получили боевые травмы.

      В зоне проведения ООС от ранений, полученных во время обстрела пророссийских наемников, погиб военнослужащий ВСУ Антон Хоба. Ему было 28 лет.

      На передовой Антон Хоба находился с 2014 года.


      Погибший украинский военный Антон Хоба / facebook.com/Noha.Mykola

      Кто еще погиб на Донбассе в 2020 году: список

      Сергей Дичек – 48-летний военный погиб 5 января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;

      Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-ей ОМБр имени Холодного Яра;

      Николай Довженко – 23-летний боец ​​погиб 9 января от ранения, полученного во время обстрела, служил в 28-ой ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;

      Виталий Караван – 26-летний защитник Украины погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-ой отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;

      Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-ой ОМБр атамана Ивана Сирко;

      Николай Сорочук – 22-летний военный погиб 22 января от пули снайпера, служил в 10-ой ОГШБр;

      Игорь Химичук – старший солдат с Житомирщины. Выполняя боевую задачу, парня поразила вражеская пуля. Ему было всего 29 лет.

      Валерий Закусило – военнослужащий погиб на Донбассе 18 января от вражеской пули. Ему было 32 года. У Валерия Закусило остались две дочери.

      Александр Слободанюк – младший сержант. Воину было 48 лет, из которых 22 он отдал защите Украины. Во время выполнения боевого задания в воина попала пуля вражеского снайпера. С ним простились в городе Первомайске Николаевской области.

      В целом Украина только с начала 2020 года понесла уже 11 потерь в войне на Донбассе.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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