Потери на Донбассе: Зеленский отреагировал на гибель двух украинских военных

Президент Владимир Зеленский заявил, что война на Донбассе продолжается и ее надо пытаться завершить.

Глава государства выразил соболезнования семьям погибших украинских воинов. Об этом он написал на своей странице в фейсбук.

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В этом году уже одиннадцать военных погибли в боях. Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека,

– сказал Зеленский.

Отметим, что в воскресенье пророссийские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще двое получили боевые травмы.

В зоне проведения ООС от ранений, полученных во время обстрела пророссийских наемников, погиб военнослужащий ВСУ Антон Хоба. Ему было 28 лет.

На передовой Антон Хоба находился с 2014 года.



Погибший украинский военный Антон Хоба / facebook.com/Noha.Mykola

Кто еще погиб на Донбассе в 2020 году: список

Сергей Дичек – 48-летний военный погиб 5 января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;

Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-ей ОМБр имени Холодного Яра;

Николай Довженко – 23-летний боец ​​погиб 9 января от ранения, полученного во время обстрела, служил в 28-ой ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;

Виталий Караван – 26-летний защитник Украины погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-ой отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;

Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-ой ОМБр атамана Ивана Сирко;

Николай Сорочук – 22-летний военный погиб 22 января от пули снайпера, служил в 10-ой ОГШБр;

Игорь Химичук – старший солдат с Житомирщины. Выполняя боевую задачу, парня поразила вражеская пуля. Ему было всего 29 лет.

Валерий Закусило – военнослужащий погиб на Донбассе 18 января от вражеской пули. Ему было 32 года. У Валерия Закусило остались две дочери.

Александр Слободанюк – младший сержант. Воину было 48 лет, из которых 22 он отдал защите Украины. Во время выполнения боевого задания в воина попала пуля вражеского снайпера. С ним простились в городе Первомайске Николаевской области.

В целом Украина только с начала 2020 года понесла уже 11 потерь в войне на Донбассе.