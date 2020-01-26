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      Втрати на Донбасі: Зеленський відреагував на загибель двох українських військових

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      Володимир Зеленський / president.gov.ua

      Президент Володимир Зеленський заявив, що війна на Донбасі триває і її треба намагатися завершити. Глава держави висловив співчуття родинам загиблих українських воїнів.

      Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

      До теми: Бойовики потужно обстріляли позиції ЗСУ: двоє українських військових загинули

      Цього року вже одинадцять військових загинули у боях. Розділяю біль кожного, кого не оминула страшна втрата близької людини,
      – сказав Зеленський.

      Відзначимо, що у неділю проросійські бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил загинули, ще двоє отримали бойові травми.

      У зоні проведення ООС від поранень, отриманих під час обстрілу проросійських найманців, загинув військовослужбовець ЗСУ Антон Хоба. Йому було 28 років.

      На передовій Антон Хоба перебував з 2014 року.


      Загиблий український військовий Антон Хоба / facebook.com/Noha.Mykola

      Хто ще загинув на Донбасі у 2020 році: список

      Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;

      Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 6 січня від ворожої кулі, служив у 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;

      Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від поранення, отриманого під час обстрілу, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;

      Віталій Караван – 26-річний захисник України загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;

      Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;

      Микола Сорочук – 22-річний військовий загинув 22 січня від кулі снайпера, служив у 10-ій ОГШБр;

      Ігор Хімічук – старший солдат із Житомирщини. Виконуючи бойове завдання, хлопця вразила ворожа куля. Йому було всього 29 років.

      Валерій Закусило – військовослужбовець загинув на Донбасі 18 січня від ворожої кулі. Йому було 32 роки. У Валерія Закусила залишилися дві доньки.

      Олександр Слободанюк – молодший сержант. Воїну було 48 років, з яких 22 він віддав захисту України. Під час виконання бойового завдання у воїна влучила куля ворожого снайпера. З ним попрощалися у місті Первомайську Миколаївської області.

      Загалом Україна лише від початку 2020 року зазнала вже 11 втрат у війні на Донбасі.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини політики Володимир Зеленський
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