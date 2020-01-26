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      Сурков перестал заниматься вопросами Украины после победы Зеленского на выборах, – СМИ

      106 Читати новину українською
      Владислав Сурков / varlamov.ru

      Помощник главы Кремля Владислав Сурков, о чьей отставке заявил накануне ряд источников, прекратил свою деятельность "по украинскому направлению" уже давно. Произошло это сразу после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

      По крайней мере, об этом сообщает источник, который работал с Сурковым, в комментарии российскому изданию "Медуза".

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      С января 2018-го по настоящее время работа по направлению почти не велась. А после победы Зеленского вообще все остановилось,
      – убеждает информатор.

      Помощник российского президента, как утверждает источник, вместе со своей командой фактически прекратили работать с украинскими лидерами общественного мнения и политическими элитами, а также поддерживать проекты по федерализации и дестабилизации страны, "защите русского языка" и тому подобное.

      "Все это было фактически в орбите его управления по приграничному сотрудничеству. Но все инициативы по направлению в последние годы исходили только от Медведчука, российского МИД, Козака и других игроков", – отмечает осведомленный в ситуации человек.

      Также информатор рассказал: на президентских выборах в Украине Сурков делал ставку на победу Юлии Тимошенко. Кроме того, несмотря на возможность "выхода" на Владимира Зеленского и украинского олигарха Игоря Коломойского, не воспользовался ею.

      Что известно об отставке Суркова? В субботу, 25 января, Алексей Чеснаков – политолог, приближенный к Владиславу Суркову – сообщил, что последний покидает работу государственного служащего.

      По словам политолога, это связано со сменой политического курса России в отношении Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков между тем возразил, что Кремль собирается менять свой курс. В то же время он отметил, что российский президент пока не подписал указ об отставке.

      По информации СМИ, на "украинском направлении" Суркова может заменить Дмитрий Козак. Он ранее уже занимался украинским вопросом. В частности, в прошлом году вместе с помощником Президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком они готовили обмен пленными.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Владимир Путин Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Владимир Зеленский
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