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      Сурков перестав займатися питаннями України після перемоги Зеленського на виборах – ЗМІ

      182 Читать новость на русском
      Владислав Сурков / varlamov.ru

      Помічник глави Кремля Владислав Сурков, про чию відставку заявила напередодні низка джерел, припинив свою діяльність "за українським напрямом" вже давно. Сталося це відразу після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах.

      Принаймні, про це повідомляє джерело, що працювало з Сурковим у коментарі російському виданню "Медуза".

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      З січня 2018-го по теперішній час робота за напрямом майже не велася. А після перемоги Зеленського взагалі все зупинилася,
      – переконує інформатор.

      Помічник російського президента, як запевняє джерело, разом зі своєю командою фактично припинили працювати з українськими лідерами громадської думки та політичними елітами, а також підтримувати проєкти з федералізації і дестабілізації країни, "захисту російської мови" тощо.

      "Все це було фактично в орбіті його управління щодо прикордонного співробітництва. Але всі ініціативи за напрямом в останні роки виходили тільки від Медведчука, російського МЗС, Козака та інших гравців", – зазначає обізнана у ситуації людина.

      Також інформатор розповів: на президентських виборах в Україні Сурков робив ставку на перемогу Юлії Тимошенко. Окрім того, не зважаючи на можливість "виходу" на Володимира Зеленського та українського олігарха Ігоря Коломойського, не скористався нею.

      Що відомо про відставку Суркова?У суботу, 25 січня, Олексій Чеснаков – політолог, наближений до Владислава Суркова – повідомив, що останній покидає роботу державного службовця.

      За словами політолога, це пов'язано зі зміною політичного курсу Росії щодо України. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков натомість заперечив, що Кремль збирається змінювати свій курс. Водночас він зазначив, що російський президент поки не підписав указ про відставку.

      За інформацією ЗМІ, на "українському напрямку" Суркова може замінити Дмитро Козак. Він раніше вже займався українським питанням. Зокрема, торік разом з помічником Президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком вони готували обмін полоненими.

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Росії Новини політики Війна на Донбасі Проросійські бойовики Володимир Путін Володимир Зеленський Україна – Росія
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