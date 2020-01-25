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      Завдання нового куратора Росії Козака – зупинка руху України до НАТО та ЄС, – експерт

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      Суркова замінив Козак на посту відповідального у Кремлі за український напрямок / Колаж 24 каналу

      Заміна Владислава Суркова на Дмитра Козака як відповідального у Кремлі за український напрямок означає не відмову від поглинання території України. Натомість передбачає використання Росією нових, витонченіших підходів, на відміну від прямих і грубих методів попередніх років.

      Сурков пішов з державної служби, стало відомо 25 січня. Новим відповідальним за український напрямок у російській владі називають Дмитра Козака – заступника голови адміністрації президента РФ.

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      "Сурков анонсував "зміну курсу". Він програв апаратну боротьбу Козаку через провал паризького саміту "нормандської четвірки". Путін розцінив його як програшний", – написав у телеграмі політичний аналітик Тарас Березовець.

      Він зауважив, що Козак відомий своїм придністровським планом, який передбачає перетворення Молдови на сателіта Росії.

      Читаємо між рядків. Те ж саме Козак буде нав'язувати Україні. Прийняти "ЛДНР" на правах автономії з правом вето на зовнішньополітичний курс,
      – написав аналітик.

      Схожу думку у фейсбуці висловив лідер спільноти "Українська Україна", кандидат юридичних наук Андрій Смолій.

      "Путін вважає провальними дії Суркова по українському питанню. Занадто повільно відбувається бажана ліквідація української державності. Потрібно швидше, проте витонченіше та прихованіше", – написав Смолій.

      Завдання нового "куратора" – запхати "ДНР/ЛНР" в тіло України з можливістю контролю над зовнішньою політикою, тобто зупинка руху країни до НАТО та ЄС, а ще головніше – контроль над всією країною,
      – зазначив кандидат юридичних наук.

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      Він додав, що Україні варто очікувати ще більшого тиску Кремля та поступову втрату суб‘єктності. Цього разу – внутрішньої.

      Чим займався Сурков

      Сурков відповідав за формування політики Росії щодо України та Північного Кавказу, зокрема щодо Чечні, Дагестану, окупованих росіянами грузинських Абхазії та Південної Осетії. Зокрема, керівник Чечні Рамзан Кадиров є другом та безпосереднім ставлеником Суркова.

      Сурков також був куратором проросійських бойовиків Донбасу. Він виступав за жорсткий, воєнний, а не дипломатичний політичний курс у стосунках з Україною.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Проросійські бойовики Окуповані території Україна – Росія НАТО Євросоюз
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