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      Задача нового куратора России Козака – остановка движения Украины в НАТО и ЕС, – эксперт

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      Суркова заменил Козак на посту ответственного в Кремле за украинское направление / Коллаж 24 канала

      Замена Владислава Суркова на Дмитрия Козака как отвечающего в Кремле за украинское направление означает не отказ от поглощения территории Украины. Однако предусматривает использование Россией новых, более изощренных подходов, в отличие от прямых и грубых методов предыдущих лет.

      О том, что Сурков ушел с государственной службы стало известно 25 января. Новым ответственным за украинское направление в российской власти называют Дмитрия Козака – заместителя главы администрации президента РФ.

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      "Сурков анонсировал " изменение курса". Он проиграл аппаратную борьбу Козаку за провал парижского саммита "нормандской четверки". Путин расценил его как проигрышный", – написал в телеграмме политический аналитик Тарас Березовец.

      Он отметил, что Козак известен своим приднестровским планом, который предусматривает превращение Молдовы в сателлит России.

      Читаем между строк. То же самое Козак будет навязывать Украине. Принять "ЛДНР" на правах автономии с правом вето на внешнеполитический курс,
      – написал аналитик.

      Похожее мнение в фейсбуке высказал лидер сообщества "Украинская Украина", кандидат юридических наук Андрей Смолий.

      "Путин считает провальными действия Суркова по украинскому вопросу. Слишком медленно происходит желаемая ликвидация украинской государственности. Нужно быстрее, однако изящнее и более скрыто", – написал Смолий.

      Задача нового "куратора" – запихнуть "ДНР/ЛНР" в тело Украины с возможностью контроля над внешней политикой, то есть остановка движения страны к НАТО и ЕС, а еще главнее – контроль над всей страной,
      – отметил кандидат юридических наук.

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      Он добавил, что Украине стоит ожидать еще большего давления Кремля и постепенную потерю субъектности. На этот раз – внутреннюю.

      Чем занимался Сурков

      Сурков отвечал за формирование политики России в отношении Украины и Северного Кавказа, в частности по Чечне, Дагестану, оккупированных россиянами грузинских Абхазии и Южной Осетии. В частности, руководитель Чечни Рамзан Кадыров является другом и непосредственным ставленником Суркова.

      Сурков также был куратором пророссийских боевиков Донбасса. Он выступал за жесткий, военный, а не дипломатический политический курс в отношениях с Украиной.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Оккупированные территории Пророссийские боевики Война на Донбассе Евросоюз НАТО Украина – Россия
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