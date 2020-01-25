Задача нового куратора России Козака – остановка движения Украины в НАТО и ЕС, – эксперт

Замена Владислава Суркова на Дмитрия Козака как отвечающего в Кремле за украинское направление означает не отказ от поглощения территории Украины. Однако предусматривает использование Россией новых, более изощренных подходов, в отличие от прямых и грубых методов предыдущих лет.

О том, что Сурков ушел с государственной службы стало известно 25 января. Новым ответственным за украинское направление в российской власти называют Дмитрия Козака – заместителя главы администрации президента РФ.

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"Сурков анонсировал " изменение курса". Он проиграл аппаратную борьбу Козаку за провал парижского саммита "нормандской четверки". Путин расценил его как проигрышный", – написал в телеграмме политический аналитик Тарас Березовец.

Он отметил, что Козак известен своим приднестровским планом, который предусматривает превращение Молдовы в сателлит России.

Читаем между строк. То же самое Козак будет навязывать Украине. Принять "ЛДНР" на правах автономии с правом вето на внешнеполитический курс,

– написал аналитик.

Похожее мнение в фейсбуке высказал лидер сообщества "Украинская Украина", кандидат юридических наук Андрей Смолий.

"Путин считает провальными действия Суркова по украинскому вопросу. Слишком медленно происходит желаемая ликвидация украинской государственности. Нужно быстрее, однако изящнее и более скрыто", – написал Смолий.

Задача нового "куратора" – запихнуть "ДНР/ЛНР" в тело Украины с возможностью контроля над внешней политикой, то есть остановка движения страны к НАТО и ЕС, а еще главнее – контроль над всей страной,

– отметил кандидат юридических наук.

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Он добавил, что Украине стоит ожидать еще большего давления Кремля и постепенную потерю субъектности. На этот раз – внутреннюю.

Чем занимался Сурков

Сурков отвечал за формирование политики России в отношении Украины и Северного Кавказа, в частности по Чечне, Дагестану, оккупированных россиянами грузинских Абхазии и Южной Осетии. В частности, руководитель Чечни Рамзан Кадыров является другом и непосредственным ставленником Суркова.

Сурков также был куратором пророссийских боевиков Донбасса. Он выступал за жесткий, военный, а не дипломатический политический курс в отношениях с Украиной.