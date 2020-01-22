Сенцов в Давосе: Путин играет в долгую игру, ему сейчас выгоден "мир" с Украиной

Нынешние то телефонные, то "живые" переговоры украинского и российского президентов, которые стали более частыми, свидетельствуют о том, что Владимир Путин играет в долгую, очень серьезную и сложную игру. Он жестокий и сильный противник и это следует всегда учитывать.

Об этом рассказал украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает "Новое время".

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Путин играет в долгую игру – очень серьезную, очень сложную. Это очень опасный, сильный противник и совершенно жестокий. Нужно понимать, с кем ты имеешь дело. Или господин Зеленский не совсем понимает, с кем он имеет дело, или считает, что он сможет это сделать,

– сказал бывший политзаключенный.

Сенцов добавляет: такую ​​же позицию, как Зеленский, имеет глава СБУ Иван Баканов.

Я с ним общался. Очень странно слышать от взрослых людей, что они в это верят,

– высказался пленник Кремля о переговорах с Путиным.

Что думает о намерениях Путина и возвращении Крыма Украине Сенцов: главное

Путин хочет мира, потому что это для него удобно. Именно поэтому он демонстрирует всем, что ведет переговоры, Россия якобы бы не является агрессором. Таким образом он пытается показать мировому сообществу: в Украине – внутренний конфликт.

Для Путина Крым чрезвычайно важен. Украине реальнее вернуть Донбасс, чем аннексированный полуостров.

Крым можно будет вернуть только после того, как Путин уйдет с поста президента. В противном случае – "он скорее отдаст Кремль".

Внутри России назревают протестные настроения и неприятие власти. Для Украины это – окно возможностей, когда могут вернуться оккупированные территории – и Донбасс, и Крым.

Решение о возвращении Крыма, по мнению режиссера, будет принимать уже новое, более демократичное по сравнению с Путиным, руководство России.

Этому руководству нужно будет помочь в вопросе возвращения полуострова жесткой позицией самой Украины и поддержкой ее во всем мировом сообществе.

Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в Давосе (Швейцария). Событие собирает высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром. Впервые пять крупнейших мировых рисков являются экологичными.



В этом году форум пройдет с 21 по 24 января. Ожидается, что его посетят 3 000 лидеров из 117 стран. Среди приглашенных гостей, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский.