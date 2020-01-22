Сенцов в Давосе: Путин играет в долгую игру, ему сейчас выгоден "мир" с Украиной
Нынешние то телефонные, то "живые" переговоры украинского и российского президентов, которые стали более частыми, свидетельствуют о том, что Владимир Путин играет в долгую, очень серьезную и сложную игру. Он жестокий и сильный противник и это следует всегда учитывать.
Об этом рассказал украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает "Новое время".
Это интересно: Грета Тунберг VS Дональд Трамп: чем запомнился первый день Давоса
Путин играет в долгую игру – очень серьезную, очень сложную. Это очень опасный, сильный противник и совершенно жестокий. Нужно понимать, с кем ты имеешь дело. Или господин Зеленский не совсем понимает, с кем он имеет дело, или считает, что он сможет это сделать,
– сказал бывший политзаключенный.
Сенцов добавляет: такую же позицию, как Зеленский, имеет глава СБУ Иван Баканов.
Я с ним общался. Очень странно слышать от взрослых людей, что они в это верят,
– высказался пленник Кремля о переговорах с Путиным.
Что думает о намерениях Путина и возвращении Крыма Украине Сенцов: главное
- Путин хочет мира, потому что это для него удобно. Именно поэтому он демонстрирует всем, что ведет переговоры, Россия якобы бы не является агрессором. Таким образом он пытается показать мировому сообществу: в Украине – внутренний конфликт.
- Для Путина Крым чрезвычайно важен. Украине реальнее вернуть Донбасс, чем аннексированный полуостров.
- Крым можно будет вернуть только после того, как Путин уйдет с поста президента. В противном случае – "он скорее отдаст Кремль".
- Внутри России назревают протестные настроения и неприятие власти. Для Украины это – окно возможностей, когда могут вернуться оккупированные территории – и Донбасс, и Крым.
- Решение о возвращении Крыма, по мнению режиссера, будет принимать уже новое, более демократичное по сравнению с Путиным, руководство России.
- Этому руководству нужно будет помочь в вопросе возвращения полуострова жесткой позицией самой Украины и поддержкой ее во всем мировом сообществе.
Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в Давосе (Швейцария). Событие собирает высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром. Впервые пять крупнейших мировых рисков являются экологичными.
В этом году форум пройдет с 21 по 24 января. Ожидается, что его посетят 3 000 лидеров из 117 стран. Среди приглашенных гостей, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский.