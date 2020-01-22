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      Сенцов в Давосе: Путин играет в долгую игру, ему сейчас выгоден "мир" с Украиной

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      Олег Сенцов / 24 канал

      Нынешние то телефонные, то "живые" переговоры украинского и российского президентов, которые стали более частыми, свидетельствуют о том, что Владимир Путин играет в долгую, очень серьезную и сложную игру. Он жестокий и сильный противник и это следует всегда учитывать.

      Об этом рассказал украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает "Новое время".

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      Путин играет в долгую игру – очень серьезную, очень сложную. Это очень опасный, сильный противник и совершенно жестокий. Нужно понимать, с кем ты имеешь дело. Или господин Зеленский не совсем понимает, с кем он имеет дело, или считает, что он сможет это сделать,
      – сказал бывший политзаключенный.

      Сенцов добавляет: такую ​​же позицию, как Зеленский, имеет глава СБУ Иван Баканов.

      Я с ним общался. Очень странно слышать от взрослых людей, что они в это верят,
      – высказался пленник Кремля о переговорах с Путиным.

      Что думает о намерениях Путина и возвращении Крыма Украине Сенцов: главное

      • Путин хочет мира, потому что это для него удобно. Именно поэтому он демонстрирует всем, что ведет переговоры, Россия якобы бы не является агрессором. Таким образом он пытается показать мировому сообществу: в Украине – внутренний конфликт.
      • Для Путина Крым чрезвычайно важен. Украине реальнее вернуть Донбасс, чем аннексированный полуостров.
      • Крым можно будет вернуть только после того, как Путин уйдет с поста президента. В противном случае – "он скорее отдаст Кремль".
      • Внутри России назревают протестные настроения и неприятие власти. Для Украины это – окно возможностей, когда могут вернуться оккупированные территории – и Донбасс, и Крым.
      • Решение о возвращении Крыма, по мнению режиссера, будет принимать уже новое, более демократичное по сравнению с Путиным, руководство России.
      • Этому руководству нужно будет помочь в вопросе возвращения полуострова жесткой позицией самой Украины и поддержкой ее во всем мировом сообществе.

      Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в Давосе (Швейцария). Событие собирает высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром. Впервые пять крупнейших мировых рисков являются экологичными.

      В этом году форум пройдет с 21 по 24 января. Ожидается, что его посетят 3 000 лидеров из 117 стран. Среди приглашенных гостей, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Новости Украины Давос 2020 Новости политики Аннексия Крыма Владимир Путин Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
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