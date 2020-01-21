Грета Тунберг VS Дональд Трамп: чем запомнился первый день Давоса

21 января начался ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария), где собралось около трех тысяч политических и бизнес-лидеров, ученых, активистов, знаменитостей и журналистов, которые в течение четырех дней будут обсуждать важные для мира вопросы. Рассказываем, чем запомнился первый день мероприятия.

За заголовки мировых СМИ сегодня боролись, в частности, шведская эко-активистка Грета Тунберг и президент США Дональд Трамп. Последние завуалировано обменялись обращениями, тогда как изменение климата занимает центральное место на экономическом форуме. Кроме того, именно сегодня в Сенате начинается процесс импичмента Трампа.

Важно: Форум в Давосе назвал изменение климата наибольшим риском для мировой экономики

Во время выступления Трамп вызвал аплодисменты аудитории, пообещав привлечь США к инициативе по посадке триллиона деревьев. В то же время он долго говорил об экономическом значении нефти и газа.

Президент Штатов использовал площадку и чтобы похвастаться собственными достижениями, заявив, что США находятся "в разгаре экономического бума, подобного которому мир никогда не видел". Здесь он отметил и то, что торговые переговоры с Китаем начнутся совсем скоро. И вообще, по словам американского лидера, отношения между США и Китаем никогда не были такими хорошими, как сейчас.



В соцсетях шутят: Грета сегодня "обошла" Трампа

Кроме того, Трамп рассказал, что США достигли прогресса в уменьшении уровня безработицы среди представителей меньшинств и женщин.

Напоследок американский лидер тонко задел климатических протестующих, назвав их "пророками апокалипсиса" и "наследниками неразумных гадалок".

Мы должны отбросить вечных пророков, предсказывающих смерть, и их пророчества относительно апокалипсиса. Это – не время для пессимизма. Это – время для оптимизма,

– отметил президент США.

После речи Трампа один из журналистов спросил, есть ли у него сообщение для Греты Тунберг. Тот в ответ повторил свое обещание присоединиться к глобальной инициативе посадки деревьев.

Полная речь Трампа в Давосе: видео

Грета Тунберг, выступая на панели с другими активистами-тинейджерами, рассказала о 18 месяцах ее климатической забастовки в Швеции. Девушка призвала мировых лидеров прислушаться к ученым и отметила – мир горит. Для предотвращения изменений климата нужно сделать еще много.

Не трактуя это как настоящий кризис, мы не сможем его решить ... Мое поколение не сдастся без боя. Наш дом все еще горит, ваша бездеятельность разжигает пламя. Мы призываем вас действовать так, будто вы любите своих детей превыше всего.

Кроме того, эко-активистка обратилась к лидерам с призывом немедленно прекратить инвестиции и выделение субсидий для добычи ископаемого топлива.

Вы можете подумать, что мы – наивные, но если вы этого не сделаете, вы должны объяснить своим детям, почему вы отказались от выполнения Парижского соглашения и сознательно создали климатический кризис,

– говорит она.

Тунберг также прокомментировала инициативу Трампа относительно деревьев. По ее словам, это – хорошая идея, но этого недостаточно.

Речь Греты Тунберг в Давосе: видео

Еще одну важную речь в первый день провозгласил вице-премьер-министр Китая Хань Чжэн. Он в Давосе защищал глобализацию.

По его словам, мировая экономика испытывает глубокие изменения. Глобализация сталкивается с растущими атаками, распространяется протекционизм, а риски и неопределенность мировой экономики заметно возрастают.

Он отметил: в столь глубоко интегрированном мире ни одна страна не может справиться полностью самостоятельно. Поэтому вместо того, чтобы обвинять глобализацию в экономических проблемах, "мы должны вместе развивать "всеобъемлющую и открытую мировую экономику".

Мы должны сделать пирог глобальной экономики больше, а также – создать механизмы, чтобы лучше распределить выгоды от глобализации. Таким образом люди во всех странах могут разделять пользу от нее,

– отметил он.

Речь Хань Чжэна в Давосе: видео

Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?

Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в Давосе (Швейцария). Событие собирает высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром. Впервые пять крупнейших мировых рисков определены как экологические.



В этом году форум пройдет с 21 по 24 января. Ожидается, что его посетят 3000 лидеров из 117 стран. Среди приглашенных гостей, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский.