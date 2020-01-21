Грета Тунберг VS Дональд Трамп: чим запам'ятався перший день Давосу

21 січня розпочався щорічний Всесвітній економічний форум у Давосі (Швейцарія), де зібралося близько трьох тисяч політичних та бізнес-лідерів, науковців, активістів, знаменитостей та журналістів, які протягом чотирьох днів обговорюватимуть важливі для світу питання. Розповідаємо, чим запам’ятався перший день заходу.

За заголовки світових медіа сьогодні боролися, зокрема, шведська екоактивістка Грета Тунберг та президент США Дональд Трамп. Останні завуальовано обмінялися звертаннями, тоді як зміна клімату займає центральне місце на економічному форумі. Крім того, саме сьогодні в Сенаті починається процес імпічменту Трампа.

Важливо: Форум у Давосі назвав зміну клімату найбільшим ризиком для світової економіки

Під час виступу Трамп викликав аплодисменти аудиторії, пообіцявши долучити США до ініціативи з посадки трильйона дерев. Водночас він довго говорив про економічне значення нафти та газу.

Президент Штатів використав майданчик і щоб похвалитися власними досягненнями, заявивши, що США перебувають "у розпалі економічного буму, подібного до якого світ ніколи не бачив". Тут він зазначив і те, що торгові переговори з Китаєм розпочнуться зовсім скоро. І взагалі, за словами американського лідера, відносини між США та Китаєм ніколи не були кращими, ніж зараз.



У соцмережах жартують: Грета сьогодні “обійшла” Трампа

Крім того, Трамп розповів, що США досягли прогресу у зменшенні рівня безробіття серед представників меншин та жінок.

Наостанок американський лідер тонко зачепив кліматичних протестувальників, назвавши їх "пророками апокаліпсису" та "спадкоємцями нерозумних ворожок".

Ми повинні відкинути вічних пророків, що пророкують загибель, та їхні пророцтва щодо апокаліпсису. Це – не час для песимізму. Це – час для оптимізму,

– зазначив президент США.

Після промови Трампа один із журналістів запитав, чи є у нього повідомлення для Грети Тунберг. Той у відповідь повторив свою обіцянку приєднатися до глобальної ініціативи посадки дерев.

Повна промова Трампа в Давосі: відео

Грета Тунберг, виступаючи на панелі з іншими активістами-тінейджерами, розповіла про 18 місяців її кліматичного страйку у Швеції. Дівчина закликала світових лідерів прислухатися до науковців та зазначила – світ горить. Для запобігання змінам клімату потрібно зробити ще багато.

Не трактуючи це як справжню кризу, ми не зможемо її вирішити… Моє покоління не здасться без бою. Наш будинок все ще горить, ваша бездіяльність розпалює полум’я. Ми закликаємо вас діяти так, ніби ви любите своїх дітей понад усе.

Крім того, екоактивістка звернулася до лідерів із закликом негайно припинити інвестиції та виділення субсидій для видобутку викопного палива.

Ви можете подумати, що ми – наївні, але якщо ви цього не зробите, ви повинні пояснити своїм дітям, чому ви відмовилися від виконання Паризької угоди і свідомо створили кліматичну кризу,

– каже вона.

Тунберг також прокоментувала ініціативу Трампа стосовно дерев. За її словами, це – хороша ідея, але цього недостатньо.

Промова Грети Тунберг у Давосі: відео

Ще одну важливу промову першого дня проголосив віце-прем’єр-міністр Китаю Хань Чжен. Він у Давосі захищав глобалізацію.

За його словами, світова економіка зазнає глибоких змін. Глобалізація зіштовхується зі зростаючими атаками, поширюється протекціонізм, а ризики та невизначеність світової економіки помітно зростають.

Він зазначив: у настільки глибоко інтегрованому світі жодна країна не може впоратися повністю самостійно. Тому замість того, щоб звинувачувати глобалізацію в економічних проблемах, "ми повинні разом розвивати "всеосяжну і відкриту світову економіку".

Ми повинні зробити пиріг глобальної економіки більшим, а також – створити механізми, щоб краще розподілити вигоди від глобалізації. Таким чином люди у всіх країнах можуть розділяти користь від неї,

– зазначив він.

Промова Хань Чжена у Давосі: відео

Що таке Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія). Подія збирає вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом. Вперше п'ять найбільших світових ризиків є екологічними.



Цього року форум триватиме з 21 по 24 січня. Очікується, що на нього завітають 3000 лідерів з 117 країн. Серед запрошених гостей, зокрема, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент України Володимир Зеленський.