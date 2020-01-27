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      Отставка Суркова: кто занимается украинским вопросом в России

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      Известно, кто занимается украинским вопросом в Кремле / Getty images

      Указа об увольнении помощника президента РФ Владислава Суркова, которого называют идеологом проекта "Новороссия", до сих пор нет.

      Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Сурков де-факто продолжает оставаться помощником президента Российской Федерации, сообщает российский "Интерфакс".

      Обратите внимание: Сурков перестал заниматься вопросами Украины после победы Зеленского на выборах, – СМИ

      Песков отметил, что сейчас украинским направлением продолжает заниматься как Сурков, так и помощник президента РФ Юрий Ушаков "по мере необходимости".

      Журналисты спросили, как Путин оценивает работу Владислава Суркова "в плане улучшения отношений с Украиной". Однако политик не дал ответа, ибо "указа нет".

      Справка. 25 января политолог, приближенный к Владиславу Суркову сообщил, что последний оставил госслужбу "в связи с изменением курса на украинском направлении".

      По информации СМИ, на "украинском направлении" Суркова может заменить Дмитрий Козак. Он ранее уже занимался украинским вопросом. В частности, в прошлом году вместе с помощником Президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком они готовили обмен пленными.

      К теме: Кто может курировать боевиков на Донбассе вместо Суркова: РосСМИ назвали имена

      Что известно о Владиславе Суркове?Владислав Сурков курировал украинский вопрос еще с выборов 2004 года. С 2013 года он отвечал за отношения Российской Федирации с Украиной.

      Российского политика называют идеологом проекта "Новороссия", который включал в себя аннексию юго-восточных регионов Украины и Крыма. Офицер спецназа ГРУ Генштаба РФ Игорь Гиркин Стрелков в 2014 году признавал, что за действиями боевиков и приезжих россиян на Донбассе стоит Владислав Сурков.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Владимир Путин Война на Донбассе Аннексия Крыма Новости России Оккупированные территории Пророссийские боевики
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