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      Кто может курировать боевиков на Донбассе вместо Суркова: РосСМИ назвали имена

      91 Читати новину українською
      РосСМИ называют Дмитрия Козака наиболее вероятным преемником Суркова / tass.ru

      Политолог Алексей Чеснаков сообщил, что куратор боевиков на Донбассе от Путина Владислав Сурков подал в отставку. В официальном Кремле информацию одновременно и подтверждают, и не подтверждают. Тем временем российские СМИ начали писать о том, кто может заменить Суркова.

      В частности, издание "Коммерсант" пишет, что его преемником может стать Дмитрий Козак или Максим Орешкин – оба до недавнего времени были членами правительства Дмитрия Медведева.

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      В то же время отмечается, что бывший министр экономического развития Орешкин, вероятнее всего, будет заниматься экономическими вопросами. Между тем Дмитрий Козак имеет все шансы стать куратором боевиков на Донбассе.

      Впрочем на этом его обязанности не ограничатся. Издание пишет, что параллельно он может отвечать и за политическую интеграцию с Беларусью, а также курировать и боевиков из Абхазии и Южной Осетии.

      Дмитрий Козак: почему именно он

      Прежде всего, у Дмитрия Козака уже есть опыт наработки моделей интеграции. В 2003 году именно он занимался проектом федерализации соседней с Украиной Молдавии.

      Тогда все шло тем же путем, что и сейчас в Украине – через финансовую и военную поддержку боевиков непризнанного Приднестровья, которые раскалывали страну изнутри.

      Еще один важный аспект – то, что Дмитрий Козак ранее уже занимался украинским вопросом. В частности, в прошлом году вместе с помощником Президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком они готовили обмен пленными.

      Не менее важными моментами являются и происхождение и военная специальность Козака. Экс-вице-премьер России родом из небольшого поселка Бандурово, на Кировоградщине – тогда Украинская ССР.

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      Как ранее признавался сам Дмитрий Козак, в Советском войске он проходил службу в Главном разведывательном управлении. К слову, аналогичную службу проходил и Владислав Сурков. Поэтому может произойти традиционный для российских властей "обмен шила на мыло".

      Какие еще есть варианты

      Вопрос возможной отставки Владислава Суркова ранее уже активно обсуждался – было это весной 2018 года. Тогда его называли преемником ныне бывшего посла России в Беларуси Михаила Бабича.

      К слову, еще совсем недавно он был первым заместителем министра экономического развития Максима Орешкина, которого тоже называют возможным кандидатом.

      Бабич, конечно же, тоже бывший военный. Ранее он проходил службу в ВДВ и КГБ. Участвовал в боевых действиях на территории Афганистана.

      Информация о том, что именно "чеченский мясник", как называют Бабича, станет куратором боевиков на Донбассе, начала появляться еще с 2016 года, когда российская власть хотела назначить его послом в Украине. Впрочем официальный Киев так и не выдал агреман на это назначение.

      Что известно об отставке Суркова?В субботу, 25 января, Алексей Чеснаков – политолог, приближенный к Владиславу Суркову – сообщил, что последний покидает работу государственного служащего.

      По словам политолога, это связано со сменой политического курса России в отношении Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков между тем возразил, что Кремль собирается менять свой курс. В то же время он отметил, что российский президент пока не подписал указ об отставке.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Новости Украины Новости Грузии Абхазия Владимир Путин Новости политики Приднестровье Молдова Южная Осетия Новости Беларуси Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе
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