Хто може курувати бойовиків на Донбасі замість Суркова: РосЗМІ назвали імена

Політолог Олексій Чеснаков повідомив, що куратор бойовиків на Донбасі від Путіна Владислав Сурков подав у відставку. В офіційному Кремлі інформацію одночасно і підтверджують, і не підтверджують. Тим часом російські ЗМІ почали писати про те, хто може замінити Суркова.

Зокрема, видання "Комерсант" пише, що його наступником може стати Дмитро Козак або Максим Орєшкін – обидва до нещодавна були членами уряду Дмитра Медведєва.

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Водночас зазначається, що колишній міністр економічного розвитку Орєшкін, найімовірніше, займатиметься економічними питаннями. Натомість Дмитро Козак має усі шанси стати куратором бойовіків на Донбасі.

Втім на цьому його обов'язки не обмежаться. Видання пише, що паралельно він може відповідати і за політичну інтеграцію з Білоруссю, а також курувати і бойовиків з Абхазії та Південної Осетії.

Дмитро Козак: чому саме він

Найперше, у Дмитра Козака вже є досвід напрацювання моделей інтеграції. У 2003 році саме він займався проєктом федералізації сусідньої з Україною Молдови.

Тоді все йшло тим же шляхом, що й нині в Україні – через фінансову та військову підтримку бойовиків невизнаного Придністров'я, які розколювали країну зсередини.

Ще один важливий аспект – те, що Дмитро Козак раніше вже займався українським питанням. Зокрема, минулоріч разом з помічником Президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком вони готували обмін полоненими.

Не менш важливими моментами є і походження та військова спеціальність Козака. Ексвіцепрем'єр Росії родом з невеличкого селища Бандурове, що на Кіровоградщині – тоді Українська РСР.

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Як раніше зізнавався сам Дмитро Козак, у радянському війську він проходив у Головному розвідувальному управлінні. До слова, аналогічну службу проходив і Владислав Сурков. Тож може відбутися традиційний для російської влади "обмін шила на мило".

Які є ще варіанти

Питання можливої відставки Владислава Суркова раніше вже активно обговорювалося – було це навесні 2018 року. Тоді його наступником називали нині колишнього посла Росії у Білорусі Михайла Бабича.

До слова, ще зовсім нещодавно він був першим заступником міністра економічного розвитку Максима Орєшкіна, якого теж називають можливим кандидатом.

Бабич, звісно ж, теж колишній військовий. Раніше він проходив службу у ВДВ та КДБ. Брав участь у бойових діях на території Афганістану.

Інформація про те, що саме "чеченський м'ясник", як називають Бабича, стане куратором бойовиків на Донбасі, почала з'являтися ще з 2016 року, коли російська влада хотіла призначити його послом в Україні. Втім офіційний Київ так і не видав агреман на це призначення.

Що відомо про відставку Суркова?У суботу, 25 січня, Олексій Чеснаков – політолог, наближений до Владислава Суркова – повідомив, що останній покидає роботу державного службовця.



За словами політолога, це пов'язано зі зміною політичного курсу Росії щодо України. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков натомість заперечив, що Кремль збирається змінювати свій курс. Водночас він зазначив, що російський президент поки не підписав указ про відставку.