Відставка Суркова: хто займається українським питанням у Росії

Указу про звільнення помічника президента РФ Владислава Суркова, якого називають ідеологом проєкту "Новоросія", досі немає.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Сурков де-факто продовжує залишатися помічником президента Російської Федерації, повідомляє російський "Интерфакс".

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Пєсков зазначив, що наразі українським напрямом продовжує займатися як Сурков, так і помічник президента РФ Юрій Ушаков "в міру необхідності".

Журналісти запитали, як Путін оцінює роботу Владислава Суркова "в плані поліпшення відносин з Україною". Однак політик не дав відповіді, бо "указу немає".

Довідка. 25 січня політолог, наближений до Владислава Суркова повідомив, що останній залишив держслужбу "в зв'язку зі зміною курсу на українському напрямі".

За інформацією ЗМІ, на "українському напрямку" Суркова може замінити Дмитро Козак. Він раніше вже займався українським питанням. Зокрема, торік разом з помічником Президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком вони готували обмін полоненими.

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Що відомо про Владислава Суркова?Владислав Сурков займався українським питання ще з виборів 2004 року. З 2013 року він відповідав за відносини Російської Федирації з Україною.



Російського політика називають ідеологом проекту "Новоросія", який включав в себе анексію південно-східних регіонів України і Криму. Офіцер спецназу ГРУ Генштабу РФ Ігор Гіркін Стрєлков у 2014 році визнавав, що за діями бойовиків і приїжджих росіян на Донбасі стоїть Владислав Сурков.