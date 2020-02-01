09:28
1 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко "віджав" цукрові заводи для Сі Цзіньпіня. Путін каратиме сам себе
      Вєсті Кремля
      21:56, 31 січня
      Вєсті.UA: Зеленський цілий рік вчитиме математику. Навіщо Раді перукарня
      Вєсті.UA
      20:29, 31 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ

      У Кучми окреслили першочергові плани України на Луганщині

      40 Читать новость на русском
      Україна є готовою відкрити контрольний пункт у Золотому та відновити залізничне сполучення з Луганщиною / "Громадське"

      Україна є готовою відкрити контрольний пункт в’їзду-виїзду "Золоте" (Луганщина). Крім того, офіційний Київ планує побудувати залізницю, яка має з’єднати підконтрольну Україні частину Луганської області з мережею української залізниці.

      Про це стало відомим за підсумками урядової наради під головуванням міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксани Коляди. Також участь у заході взяли керівник української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма, українські представники в підгрупах, місцева влада, очільники міністерств і відомств, повідомила у фейсбуці Дарка Оліфер, прессекретарка Кучми.

      Важливо! У Мінську відбулося засідання ТКГ: про що говорили

      Як зауважила Оліфер, відкриття контрольного пункту в Золотому передбачено домовленостями за підсумками в нормандського саміту в Парижі. Повноцінна робота такого пункту полегшить перетин лінії зіткнення для всіх жителів Луганської області.

      "Ми також продовжуємо працювати над подальшим вдосконаленням інфраструктури пунктів пропуску", – додала вона.

      Щодо залізниці з підконтрольною Києву територією Луганщини, то її створення, за словами Оліфер, зробить серйозний внесок в економічний розвиток Луганщини. Потребує цю лінію насамперед малий та середній бізнес, зокрема аграрії регіону, які створюють робочі місця та сплачують податки.

      Зауважимо, що 1 листопада у районі Золотого завершився етап дзеркального розведення сил і засобів з обох сторін. Далі Золоте має стати частиною майбутньої демілітаризованої зони. Щоправда, перед цим тут створять буферну зону. 


      Карта розведення сил на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

      Велика Британія остаточно вийшла з ЄС: як Brexit зустріли британці та європейці – фото, відео
      сьогодні
      2097
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Війна на Донбасі Ситуація у Золотому Мінські домовленості Леонід Кучма Новини політики Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:04 Головні новини 31 січня: Помпео в Україні, коронавірус – близько
      Андрій Шляхтін 1454
      сьогодні , 08:40 Коронавирус и Украины: справиться ли Минздрав?
      142
      29 січня , 10:53 8 типів мудаків на концертах
      8812
      29 січня , 18:29 3D електрокаміни: принцип роботи та види парових камінів
      593
      сьогодні , 08:23 Велика Британія остаточно вийшла з ЄС: як Brexit зустріли британці та європейці – фото, відео
      Андрій Шляхтін 2097
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук