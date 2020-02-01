У Кучми окреслили першочергові плани України на Луганщині

Україна є готовою відкрити контрольний пункт в’їзду-виїзду "Золоте" (Луганщина). Крім того, офіційний Київ планує побудувати залізницю, яка має з’єднати підконтрольну Україні частину Луганської області з мережею української залізниці.

Про це стало відомим за підсумками урядової наради під головуванням міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксани Коляди. Також участь у заході взяли керівник української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма, українські представники в підгрупах, місцева влада, очільники міністерств і відомств, повідомила у фейсбуці Дарка Оліфер, прессекретарка Кучми.

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Як зауважила Оліфер, відкриття контрольного пункту в Золотому передбачено домовленостями за підсумками в нормандського саміту в Парижі. Повноцінна робота такого пункту полегшить перетин лінії зіткнення для всіх жителів Луганської області.

"Ми також продовжуємо працювати над подальшим вдосконаленням інфраструктури пунктів пропуску", – додала вона.

Щодо залізниці з підконтрольною Києву територією Луганщини, то її створення, за словами Оліфер, зробить серйозний внесок в економічний розвиток Луганщини. Потребує цю лінію насамперед малий та середній бізнес, зокрема аграрії регіону, які створюють робочі місця та сплачують податки.

Зауважимо, що 1 листопада у районі Золотого завершився етап дзеркального розведення сил і засобів з обох сторін. Далі Золоте має стати частиною майбутньої демілітаризованої зони. Щоправда, перед цим тут створять буферну зону.



Карта розведення сил на Донбасі / Інфографіка 24 каналу