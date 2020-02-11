Зеленский назначил Кузнецова представлять Украину в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Геннадия Кузнецова на должность уполномоченного представителя государства в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Зеленский внес изменения в предыдущий указ за 19 июня 2019 года, которым уполномочил Кузнецова представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей Валерию Лутковскую.

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Лутковская находилась на этом посту с 3 июня 2019 года.

Заметим, что на 12 февраля в Минске запланировано проведение очередного заседания ТКГ.

Кто такой Геннадий Кузнецов? Геннадий Кузнецов – украинский спецназовец. Генерал-майор СБУ. Руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ (в период 7 марта 2014 – 23 января 2015 года).