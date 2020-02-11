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      Зеленський призначив Кузнєцова представляти Україну в Мінську

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      Зеленський призначив Кузнєцова представляти Україну в Мінську / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Геннадія Кузнєцова на посаду уповноваженого представника держави в робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

      Зеленський вніс зміни до попереднього указу від 19 червня 2019 року, яким уповноважив Кузнєцова представляти Україну в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, звільнивши від виконання цих обов'язків Валерію Лутковську. 

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      Лутковська перебувала на цій посаді з 3 червня 2019 року.

      Зауважимо, що 12 лютого в Мінську заплановане проведення чергового засідання ТКГ.

      Хто такий Геннадій Кузнєцов? Геннадій Кузнєцов – український спецназівець. Генерал-майор СБУ. Керівник Центру спецоперацій по боротьбі з тероризмом СБУ (в період 7 березня 2014 – 23 січня 2015 року).

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Мінські домовленості Мінськ Призначення Зеленського Війна на Донбасі Окуповані території
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