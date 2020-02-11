Хто замість Суркова: в Кремлі українським питанням тепер займатиметься Козак

Відтепер заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак займатиметься питаннями інтеграції та України.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, це нова посада Козака, передає "Інтерфакс". Тому можна припустити, що більше заступником голови адміністрації він не буде.

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Пєсков додав, що точного формулювання розподілу обов'язків Козака офіційно поки немає. Лише відомо, що це українське питання та інтеграція.

Відповідаючи на уточнювальне питання про те, інтеграцією "кого з ким" займатиметься Козак, речник Путіна зауважив, що "не Росії та України".

"У Росії є багато інтеграційних процесів, в яких вона бере участь вельми успішно", – констатував він.

Раніше за українське питання у Кремлі відповідав Владислав Сурков. Наприкінці січня наближений до Суркова російський політолог Олексій Чеснаков повідомив, що він пішов з державної служби. Причина такого кроку – начебто зміна політичного курсу Росії щодо України. Перед цим Путін призначив ексвіцепрем'єра Дмитра Козака на посаду заступника керівника адміністрації президента Росії.